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Toshiba отклонила предложение CVC о покупке за $20 млрд

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Toshiba отклонила предложение о покупке, поступившее от фонда прямых инвестиций CVC Capital Partners, заявив об отсутствии в нем необходимых деталей.

"Поскольку в этом предварительном предложении недостаточно нужной информации, совет директоров посчитал его рассмотрение невозможным", - говорится в пресс-релизе Toshiba.

В частности, японская компания отметила, что в предложении CVC не было плана дальнейшего развития бизнеса Toshiba.

Кроме того, в Toshiba выразили несогласие с мнением CVC, что статус публичной компании является для нее невыгодным. В Toshiba считают текущую акционерную структуру подходящей и гордятся тем, что компания смогла вернуть себе листинг в первой секции Токийской фондовой биржи после исключения ее акций оттуда несколько лет назад.

Toshiba готова рассмотреть предложения о покупке, которые сделают ее частной компанией, однако любой потенциальный покупатель должен представить детальное предложение, говорится в пресс-релизе.

Цена акций Toshiba на закрытие рынка во вторник составила 4350 иен ($40,12), что дает компании капитализацию чуть выше $18 млрд. Рыночная стоимость Toshiba поднималась выше $20 млрд в начале апреля, когда появилась информация, что CVC сделала компании предложение о покупке, оценив ее более чем в $20 млрд.

Надежды на быструю сделку, однако, не оправдались, поскольку Toshiba потребовала доработки предложения CVC. На прошлой неделе под давлением акционеров в отставку подал главный исполнительный директор компании Нобуяки Куруматани, который был выходцем из CVC.

С 2017 года, когда Toshiba, оказавшаяся в сложном положении из-за банкротства ее американской "дочки" Westinghouse Electric Co., была вынуждена привлечь миллиарды долларов нового капитала, влияние зарубежных инвесторов в компании заметно увеличилось, пишет The Wall Street Journal.

За последние несколько лет бизнес Toshiba существенно сократился. Компания продала основную часть подразделения в сфере выпуска чипов памяти, сохранив за собой лишь небольшую долю в нем, а также избавилась от операций по производству медицинского оборудования и потребительской электроники, чтобы сфокусироваться на промышленных отраслях – энергетике и инфраструктурных решениях.

Toshiba

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