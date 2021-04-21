Бывший глава "Связьинвеста" Юрченко стал совладельцем ростовского банка

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Бывший генеральный директор "Связьинвеста" и бывший совладелец, член совета директоров банка "Ренессанс кредит" Евгений Юрченко стал акционером банка "Ростфинанс" (Ростов-на-Дону). Как следует из материалов в системе "СПАРК-Интерфакс", 20 апреля Юрченко получил 9,18% уставного капитала ростовского банка.

Сейчас совладельцами ООО КБ "Ростфинанс" являются восемь физических лиц, самые крупные доли - по 19,9% - принадлежат Аркадию Скорову и Марьям Халипаевой, которые владеют рядом активов в Санкт-Петербурге, в основном девелоперскими.

Юрченко в 2009-2010 годах занимал пост гендиректора телекоммуникационного холдинга "Связьинвест". В настоящее время является президентом Фонда содействия инвестициям им. А.С. Попова, с 2013 года входит в совет директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (не включен в список для переизбрания на собрании по итогам 2020 года). В феврале прошлого года он был избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), в июле покинул этот пост.

Банк "Ростфинанс" по итогам 2020 года занимает 207-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".