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Сборку Lada Granta остановили на 2 дня из-за отсутствия комплектующих

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" из-за недостатка комплектующих приостановило сборку на линии СКП Kalina, на которой выпускаются автомобили самой продаваемой в России модели – Lada Granta.

"Линия по сборке Granta приостановила работу 21 и 22 апреля в связи с отсутствием поставок одного из компонентов. Мы планируем возобновить производство Granta уже в пятницу и восполнить производство автомобилей в течение апреля. В настоящее время в сети находится достаточное количество новых автомобилей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "АвтоВАЗа".

Представитель компании не уточнил поставщика, с которым возникли проблемы, и не конкретизировал номенклатуру недостающих компонентов. В компании также не сообщили, связана ли приостановка конвейера с глобальным дефицитом чипов для автопрома.

Вместе с тем, по сообщениям некоторых СМИ, двухдневный простой возник из-за отсутствия рулевых наконечников.

"АвтоВАЗ" на мощностях в Тольятти выпускает на линии конвейера ПАП B0 автомобили Lada Xray и Lada Largus, а также автомобили альянса Renault-Nissan, на линии СКП Kalina производится Lada Granta (выпуск Lada Kalina прекращен в 2018 году), на линии конвейера СКП - автомобили семейства Lada 4x4.

Lada Granta – самый продаваемый в РФ автомобиль. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за 2020 г. в стране было реализовано 126 112 машин этой модели. Это соответствует 7,9% российского рынка легковых автомобилей и LCV за прошлый год.

АвтоВАЗ Lada Granta

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