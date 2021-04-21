СД "ЛУКОЙЛа" рекомендовал финальные дивиденды за 2020 год в 213 руб. на акцию

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2020 год в размере 213 рублей на акцию, с учетом уже выплаченных дивидендов за 9 месяцев общие выплаты по итогам прошлого года составят 259 рублей на акцию, сообщила компания.

Реестр для получения дивидендов предложено установить 5 июля 2021 года.

Годовое собрание акционеров состоится 24 июня в заочной форме.

В число вопросов повестки дня собрания также входит вопрос о внесении дополнений в устав компании, в том числе касательно формы выплаты дивидендов.

"Данное дополнение позволит выплачивать дивиденды ценными бумагами в дополнение к дивидендам в денежной форме. При этом рекомендуемый размер дивидендов в денежной форме продолжит определяться в соответствии с основными принципами, установленными разделом 5 положения о дивидендной политике", - сообщает "ЛУКОЙЛ".

В начале марта CFO компании Александр Матыцын в ходе телеконференции для инвесторов заявил, что "ЛУКОЙЛ" рассматривает возможность продажи непрофильных энергоактивов компании либо путем продажи, либо в виде выплаты дивидендов акционерам. "Рассматриваем вывод за пределы группы непрофильного для нас энергетического бизнеса - изучаются различные опции - от продажи стратегическому инвестору до выплаты акций энергетической компаний в виде дивидендов нашим акционерам", - сказал он.

Размер финальных дивидендов определен в точности с дивидендной политикой - 100% скорректированного свободного денежного потока (FCF). Общие выплаты могут составить 179 млрд рублей: 32 млрд рублей за 9 месяцев и 147 млрд рублей за четвертый квартал.

Дата закрытия реестра для участия в годовом собрании акционеров - 31 мая.

Согласно дивидендной политике "ЛУКОЙЛа", на дивиденды должно направляться не менее 100% FCF. Скорректированный FCF определяется как чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, за вычетом капитальных затрат, уплаченных процентов, погашения обязательств по аренде, а также расходов на приобретение акций компании.

Уставный капитал компании разделен на 692 865 762 обыкновенных именных акции. По итогам 2019 года суммарные дивиденды "ЛУКОЙЛа" составили 542 руб. на акцию, в том числе промежуточные - 192 руб., финальные - 350 руб. на акцию.

Топ-менеджмент и члены совета директоров "ЛУКОЙЛа" совокупно владеют 39% акций компании. В частности, президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов и вице-президент НК по стратегическому развитию Леонид Федун по состоянию на 31 марта 2020 года прямо или косвенно владели 28,22% и 9,28% акционерного капитала компании соответственно.