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Европейский центральный банк оставил ключевые ставки на текущем уровне

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%.

Ставка по маржинальным кредитам сохранена на уровне 0,25%.

Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не будет "уверенно" приближаться к целевому уровню, составляющему чуть ниже 2%

ЕЦБ также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро, как и ожидали эксперты.

При этом регулятор сообщил, что выкуп активов в рамках PEPP в текущем квартале продолжит осуществляться существенно более высокими темпами, чем в первые месяцы этого года.

Центробанк продолжит выкуп активов в рамках этой программы как минимум до конца марта 2022 года и в любом случае до тех пор, пока не сочтет, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, завершился. ЕЦБ также намерен реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP по крайней мере до конца 2023 года.

При этом регулятор сообщил, что "готов скорректировать все свои инструменты".

ЕЦБ

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