Цена палладия превысила $2900 за унцию и достигла рекорда

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Цена палладия в ходе торгов в пятницу превысила отметку $2900 за унцию, достигнув рекордного показателя.

С начала апреля драгметалл подорожал более чем на 10% на фоне опасений относительно достаточности поставок, отмечает Trading Economics. Ужесточение норм регулирования выбросов автомобилей в Китае и странах Европы будет толкать вверх спрос на палладий, который используются в производстве автомобильных катализаторов.

Кроме того, крупнейший мировой производитель палладия "Норильский никель" заявил, что после аварии на рудниках его производство в 2021 году будет меньше, чем планировалось ранее.

Котировки июньских контрактов на платину на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) в 19:57 составляли $2 856,5 за унцию, что на 0,5% превышает уровень на закрытие предыдущих торгов. Ранее в ходе сессии цена поднималась до $2 928 за унцию.

Июльские контракты на платину подорожали на 2,3% – до $1 235,3 за унцию.

Между тем цена золота с поставкой в июне снизилась на 0,25% – до $1777,5 за унцию, майских контрактов на серебро – на 0,4%, до $26,07 за унцию.