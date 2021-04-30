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Цена палладия впервые превысила $3000 за унцию

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Цена палладия в ходе торгов 30 апреля превысила отметку $3000 за унцию, достигнув рекордного уровня.

Драгметалл подорожал более чем на 30% по сравнению с трехмесячным минимумом на уровне $2226 за унцию, зафиксированным в конце января, отмечает Trading Economics. Спрос на палладий увеличился из-за ужесточения норм регулирования выбросов автомобилей в Китае и странах Европы, так как он используется в производстве катализаторов.

Помимо этого, на стоимость драгметалла повлиял прогноз о понижении его добычи крупнейшим мировым производителем - "Норильским никелем", после аварии на рудниках.

Котировки июньских контрактов на палладий на Нью-йоркской товарной бирже в 18:12 мск составляли $2976,5 за унцию, что на 0,95% превышает уровень закрытия предыдущих торгов. Ранее в ходе сессии цена поднималась до $3010 за унцию.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 23 апреля, когда цена палладия в ходе торгов превысила отметку $2900 за унцию.

Палладий Норильский Никель

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