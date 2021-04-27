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Комитет ОПЕК+ призвал сохранить принятые решения по добыче

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Министры мониторингового комитета ОПЕК+ на заседании во вторник рекомендовали не менять решения о постепенном увеличении добычи нефти, принятые на предыдущем заседании, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Поэтому встреча министров всех стран ОПЕК+, назначенная на среду, перенесена на июнь.

На заседании 1 апреля министры ОПЕК+ согласовали постепенное увеличение добычи, которое они притормаживали с января: в мае ОПЕК+ нарастит добычу на 350 тыс. баррелей в сутки, в июне - еще на 350 тыс. б/с, в июле - на 441 тыс. б/с. При этом Саудовская Аравия постепенно ослабит свои добровольные сокращения: в мае - на 250 тыс. б/с, в июне - на 350 тыс. б/с, в июле - на 400 тыс. б/с. В результате все страны ОПЕК+ выйдут на уровни добычи, на которые планировали выйти с начала 2021 года.

ОПЕК+ нефть

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