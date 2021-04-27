ЦБ запретил расторгать договор ОСАГО из-за нестыковок в паспортных данных автовладельца

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Банк России сообщил страховщикам ОСАГО о недопустимости одностороннего досрочного расторжения договора ОСАГО из-за выявления расхождения данных в паспорте автовладельца и свидетельстве о регистрации ТС. На это регулятор обращает внимание в опубликованном информационном письме (№ ИН-06-59/27).

Там говорится, что страховщик не может досрочно прекратить действие договора и уведомить об этом собственника машины "без подтверждения фактов представления собственником транспортного средства ложных или неполных сведений при заключении договора ОСАГО, имеющих существенное значение для определения степени страхового риска".

Письмо ЦБ опубликовал после жалоб граждан.

Подобные решения принимаются страховщиками в отношении автовладельцев, "у которых имеются расхождения о месте жительства собственника транспортного средства". В том числе перед фактом расторжения договора могут оказаться те, кто "изменил фактическое место жительства с внесением новых сведений в паспорт гражданина Российской Федерации, но без внесения соответствующих изменений в свидетельство о регистрации транспортного средства".

Ссылаясь на правила ОСАГО, компании трактуют такие расхождения как случаи выявления "ложных или неполных сведений, представленных страхователем при заключении договора ОСАГО, имеющих существенное значение для определения степени страхового риска". Выявление ложных данных от страхователя в существенных моментах договора, действительно, является основанием для досрочного расторжения договора ОСАГО страховщиком.

ЦБ приводит следующее юридическое обоснование: "Закон об ОСАГО (№40-ФЗ) устанавливает равнозначную альтернативу документов, используемых для определения территории преимущественного использования транспортного средства при заключении договора ОСАГО, не предусматривает приоритет одного документа над другим". В связи с этим односторонние решения страховых компаний о досрочном расторжении договора ОСАГО регулятор определяет как "недопустимое".