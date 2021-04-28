Европейские фондовые индексы снизились, в фокусе - заседание ФРС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снизились по итогам торгов во вторник.

В центре внимания инвесторов - двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в среду вечером. Ожидается, что регулятор сохранит параметры денежно-кредитной политики, при этом рынок будет внимательно следить за комментариями главы ФРС Джерома Пауэлла по поводу инфляции, отмечает CNBC.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,08%, до 439,85 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,26%, германский DAX - 0,31%, французский CAC 40 - 0,03%, итальянский FTSE MIB - 0,17%. Испанский IBEX 35 вырос на 0,63%.

Инвесторы во вторник оценивали очередную порцию финансовых отчетов европейских компаний.

Французская промышленная группа Schneider Electric SE в первом квартале 2021 года увеличила выручку на 12% - до 6,53 млрд евро. Аналитики, опрошенные самой компанией, ожидали повышения показателя до 6,17 млрд евро. В органическом выражении выручка выросла на 14%. Schneider Electric улучшила годовой прогноз скорректированной EBITA. Компания теперь ожидает, что органический рост показателя составит 14-20%, а не 9-15%, как прогнозировалось ранее. Акции Schneider Electric подорожали на 0,7%.

Шведско-швейцарский электротехнический концерн ABB Ltd. в первом квартале увеличил выручку до $6,9 млрд с $6,22 млрд годом ранее, свидетельствуют окончательные данные. Чистая прибыль выросла до $502 млн с $376 млн. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали, что чистая прибыль ABB составит $541 млн. Бумаги ABB прибавили в цене 1,3%.

Британский банк HSBC Holdings Plc в первом квартале 2021 года увеличил доналоговую прибыль на 79% - до $5,779 млрд. Банк сократил резервы на возможные потери по кредитам на $400 млн. Выручка HSBC снизилась на 5%, до $13 млрд, в условиях снижения процентных ставок. Цена бумаг HSBC подскочила на 4,2% на торгах в Лондоне.

UBS Group AG, мировой лидер в сфере управления активами состоятельных клиентов, в первом квартале 2021 год получил чистую прибыль выше прогнозов, однако зафиксировал потери в $774 млн из-за краха американского фонда Archegos. Котировки акций UBS снизились на 2%.

Британская нефтекомпания BP Plc увеличила чистую прибыль в первом квартале 2021 года более чем в три раза по сравнению с предыдущим кварталом на фоне подъема цен на нефть. Компания сообщила во вторник, что добилась сокращения долга и намерена запустить программу обратного выкупа акций на $500 млн. Акции BP подешевели на 0,4%.

Датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk A/S, согласно предварительным данным, по итогам первого квартала увеличила выручку до $12,4 млрд с $9,57 млрд годом ранее. Прибыль Maersk до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) выросла до $4 млрд с $1,52 млрд. Компания планирует опубликовать окончательные результаты 5 мая. Maersk повысила годовой прогноз EBITDA до $13-15 млрд с $8,5-10,5 млрд, EBIT - до $9-11 млрд с 4,3-6,3 млрд. Рыночная стоимость компании уменьшилась на 0,2%.

Котировки акций Aveva Group Plc упали на 5,4%. Британский разработчик ПО ожидает, что его выручка по итогам финансового года, который завершился 31 марта, останется неизменной по сравнению с предыдущим фингодом. Компания планирует опубликовать окончательные результаты 25 мая. Aveva также объявила об отставке главного исполнительного директора Крэга Хэймана. С 1 мая компанию будет возглавлять Питер Хервек из Schneider Electric.

Акции Novartis AG подешевели на 1,6%. Швейцарская фармацевтическая компания зафиксировала снижение чистой прибыли на 5% в первом квартале 2021 года, но выручка слегка выросла, и компания подтвердила прогноз на текущий год.