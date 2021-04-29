Apple увеличила чистую прибыль вдвое во II финансовом квартале

Выручка оказалась рекордной для этого периода

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. увеличила чистую прибыль во втором финансовом квартале более чем в два раза, выручку - на 54%, причем оба показателя превзошли прогнозы рынка.

Выручка Apple была рекордной для второго финквартала, результаты в каждой категории продукции оказались лучше ожиданий.

Компания объявила об увеличении действующей программы обратного выкупа акций на $90 млрд, а также повысила квартальные дивиденды на 7%, до $0,22 на акцию.

Как говорится в пресс-релизе Apple, ее чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 27 марта, составила $23,6 млрд, или $1,4 в расчете на акцию, по сравнению с $11,2 млрд, или $0,64 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль Apple на уровне $0,99 на акцию.

Квартальная выручка компании увеличилась до $89,6 млрд с $58,3 млрд при консенсус-прогнозе аналитиков в $77,1 млрд.

Выручка от продажи iPhone подскочила на 66% - до $47,9 млрд (прогноз аналитиков - $41,4 млрд) благодаря высокому спросу на линейку iPhone 12, представленную в конце прошлого года.

Доход Apple от продажи компьютеров Mac подскочил на 70%, до $9,1 млрд (прогноз - $6,8 млрд), сервисная выручка (App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud) увеличилась на 27%, до $16,9 млрд (прогноз - $15,5 млрд). Оба показателя были рекордными.

Продажи iPad принесли Apple доход в размере $7,8 млрд (+79%), носимых устройств и аксессуаров - $7,84 млрд (+25%). Аналитики в среднем ожидали, что выручка Apple от продажи iPad составит $5,6 млрд, носимых устройств и аксессуаров - $7,4 млрд.

На долю зарубежных продаж пришлось 67% квартальной выручки Apple. Продажи в Большом Китае (КНР, Гонконг и Тайвань) во втором финквартале взлетели на 87%, до $17,73 млрд. Выручка в Северной и Южной Америке увеличилась на 35%, до $34,3 млрд, в Европе - на 56%, до $22,26 млрд, в Японии - на 49%, до $7,74 млрд.

"Мы гордимся нашими результатами за второй финквартал, в том числе, рекордными показателями выручки в каждом из географических сегментов, а также двузначными темпами роста выручки в каждой из категорий продукции", - заявил главный финансовый директор Apple Лука Маэстри.

Акции Apple подорожали на 2,3% на дополнительных торгах в среду. За последние 12 месяцев их стоимость увеличилась на 86%.