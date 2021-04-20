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Apple выпустила iPhone в фиолетовом цвете

Apple выпустила iPhone в фиолетовом цвете
iPhone 12 и iPhone 12 mini в фиолетовом цвете

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Компания Apple представила новый iPhone 12 в корпусе фиолетового цвета, сообщается в презентации на сайте компании.

Технические характеристики фиолетового айфона не отличаются от модели iPhone 12, представленной в сентябре 2020 года. Смартфон оснащен OLED-дисплеем и имеет поддержку сетей пятого поколения. Предварительный заказ на него в США можно будет сделать уже в пятницу, 23 апреля, а в свободной продаже он появится 30 апреля. iPhone 12 доступен по цене от 79990 рублей.

Новинкой компании стал iPhone 12 mini c такими же техническими характеристиками, как и у большой модели. Версия mini - от 69990 рублей.

Также на презентации были показаны компьютер iMac с новым процессором Apple M1 и метки AirTag для поиска вещей. Данное устройство работает через приложение и представляет собой небольшой брелок, который можно повесить на ключи или сумку. Его стоимость составит 2990 рублей или 9990 руб. за комплект из четырех меток.

Другой новинкой является планшет iPad Pro с процессором M1, как у только что представленных iMac и трех осенних моделей Mac. Разработчики заявили, что пользователям будут доступны модификации с объемом накопителя 1 и даже 2 ТБ. Через новый порт USB-C, поддерживающий стандарт Thunderbolt, появится возможность подключать обширный набор гаджетов, аксессуаров и дисплеев. Версии с поддержкой SIM-карты получат 5G модем со скоростью передачи данных до 4 Гбит в секунду. Новая линейка iPad Pro будет стоить от 77 990 рублей.

Новая телеприставка Apple TV 4K получила обновление в виде процессора A12 Bionic и нового пульта ДУ. Также у устройства появился уникальный режим калибровки с помощью смартфона. Устройство будет стоить от 16 990 руб.

США Apple

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