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Трутнев предложил ограничить дальнейшие инвестиции из бюджета в курорты СКФО

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Дальнейшие инвестиции из федерального бюджета в развитие курортов Северного Кавказа не должны превысить 20-25 млрд рублей в дополнение к уже вложенным 36 млрд, считает вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

"Уже сегодня вложения исчисляются десятками миллиардов рублей. Чтобы вывести курорты Северного Кавказа на необходимый уровень, чтобы туда приезжали сотни тысяч человек, потребуются уже не десятки, а сотни миллиардов. Я думаю, что бюджетные инвестиции надо ограничивать суммой порядка 20-25 млрд, этого достаточно, чтобы создать стартовые условия", - сказал вице-премьер журналистам после совещания по развитию туризма в СКФО.

Он напомнил, что в создание всесезонных центров на базе центров зимнего отдыха уже проинвестировано 36 млрд рублей бюджетных средств. При этом в высокой степени готовности находится только курорт "Архыз". На "Эльбрусе", "Ведучи", "Мамисоне" ситуация, по его словам, хуже, и везде она разная.

По его словам, правительство РФ будет разбираться по каждому курорту, сколько нужно бюджетных инвестиций и на какие вложения можно рассчитывать от инвесторов.

"Самые сложные инвестиции – это стартовые, их мы будем в какой-то мере брать на федеральный бюджет, а потом добиваться, чтобы выгодно было вкладываться инвесторам. Как только возникает определенный объем инфраструктуры, подъемников, гостиниц, дороги приводятся в порядок, следующим вкладывать уже гораздо легче", - сказал Трутнев.

Юрий Трутнев СКФО

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