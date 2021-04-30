Цена газа в Европе взлетела до $295/тыс. куб. м

Характеристика "идеальный шторм" вернулась на рынок

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Спотовая цена на газ в Европе встречает май, подобравшись вплотную к $300 за тысячу кубометров. Эксперты европейского агентства Montel в комментарии к котировкам пятницы назвали ситуацию "идеальным штормом": сочетание холодной погоды, низких уровней в хранилищах и ожиданий "Газпрома" по поставкам в Европу. Совсем недавно это словосочетание использовалось для описания обвала спроса и цен середины 2020 года, а сейчас объясняет ралли на рынке в те же дни 2021 года.

Цена газа с поставкой в понедельник на хабе TTF в Нидерландах выросла до $295 за тысячу кубометров, что является максимальным значением с 13 января (тогда европейская цена взлетала до $335 вслед за ажиотажным взлетом котировок в Азии). Но и обновление этого пика уже не представляется недостижимым, ведь только за апрель цена на TTF уже прибавила 30%. И только за пятницу выросла на 3%.

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила $238 за тысячу кубометров. В бюджет "Газпрома" на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубов. Более 80% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым индексам разного временного базиса.

Европа испытывает острый дефицит газа для закачки в подземные хранилища после морозной зимы. На прошлой неделе "Оператор ГТС Украины" неожиданно объявил аукцион на дополнительную прокачку в Европу на май в объеме в половину от величин текущих поставок: 64 млн куб. м в сутки сверх текущей прокачки в 124 млн кубов. Однако "Газпром" предложением не заинтересовался.

Чувствительный для европейского рынка газа вопрос в четверг аналитики подняли на Дне инвестора "Газпрома". Зампред Елена Бурмистрова подтвердила отсутствие желания бронировать больше мощностей: "Пока вы видите наше бронирование, пока мы продолжаем оставаться на тех же значениях".

Закачка газа в европейские ПХГ на этой неделе (последние данные портал Gas Infrastructure Europe приводит по итогам газовых суток 29 апреля) идет на минимальных уровнях: в день запасы растут не более чем на 0,08%. В те же дни прошлого года закачка шла в 3-4 раза интенсивнее.

Текущий уровень запасов в ПХГ Европы (29,86%) находится на 11,09 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет и только на 4,5 пункта превышает исторический минимум запасов на этот день года. И уже можно не сомневаться, что в первой половине мая текущий уровень газа в ПХГ Европы станет минимальным за историю ведения базы GIE (с 2011 года).

В Азии растет цена на СПГ, подстегивая панику на европейском рынке. Фьючерс на азиатский индекс JKM (Japan Korea Marker - отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) на июнь вырос до $314 за тысячу кубов, на июль – $326 за тысячу кубометров.

Поступление газа с СПГ терминалов Европы за четыре рабочих дня текущей недели снизилось (на 8%) по отношению к среднему уровню поставок за предыдущие недели апреля. Опасения относительно достаточного притока СПГ в Европу на фоне неизбежной конкуренции за него с азиатскими рынками является еще одним фактором поддержки цены газа.