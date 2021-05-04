Грег Эйбел сменит Уоррена Баффета на посту главы Berkshire Hathaway

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Зампредседателя инвестиционной компании Berkshire Hathaway Грег Эйбел сменит на посту ее гендиректора Уоррена Баффета, пишет The Wall Street Journal. Как сообщает CNBC, информация об этом впервые прозвучала в минувшую субботу на ежегодном собрании акционеров компании.

Баффет руководит Berkshire Hathaway больше пятидесяти лет вместе с вице-президентом компании Чарли Мангером. Баффету 90 лет, Мангеру - 97.

На собрании они с Мангером сказали, что им есть замена и если с ними что-то случится, то компанию сохранит Грег Эйбел. Баффет добавил, что при необходимости Эйбела заменит зампредседателя Аджит Джайн.

Канадцу Эйбелу сейчас 59 лет. Он работает в Berkshire с 1992 года и сейчас отвечает за весь нестраховой бизнес компании. Его назначение следующим главой Berkshire не означает, что он вступит в эту должность немедленно, отмечает WSJ.

Инвесторы описывают Эйбела как уравновешенного человека, который, вероятно, будет управлять компанией так же, как Баффет.

"Он из этой фирмы, он работает в этой фирме, и он знает, как работал Уоррен", - сказал Томас Руссо из Gardner, Russo & Quinn - давнего партнера Berkshire. По его словам, самая важная функция Баффета - выступать бизнес-советником для директоров множества компаний, которыми владеет Berkshire, отвечать на вопросы и помогать распределять капитал, а не указывать им, как вести свой бизнес. Руссо ожидает, что новый руководитель Berkshire будет вести себя похожим образом.

Аджиту Джайну 69 лет, он работает в Berkshire c 1986 года и курирует ее страховые операции.

Котировки акций Berkshire класса "А" по итогам торгов в понедельник выросли на 1,8%. С начала текущего года они подорожали почти на 21%.