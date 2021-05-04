Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:29Заразились
на 03.05В России 4 831 744+8 489В мире 153 193 587+323 080

Грег Эйбел сменит Уоррена Баффета на посту главы Berkshire Hathaway

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Зампредседателя инвестиционной компании Berkshire Hathaway Грег Эйбел сменит на посту ее гендиректора Уоррена Баффета, пишет The Wall Street Journal. Как сообщает CNBC, информация об этом впервые прозвучала в минувшую субботу на ежегодном собрании акционеров компании.

Баффет руководит Berkshire Hathaway больше пятидесяти лет вместе с вице-президентом компании Чарли Мангером. Баффету 90 лет, Мангеру - 97.

На собрании они с Мангером сказали, что им есть замена и если с ними что-то случится, то компанию сохранит Грег Эйбел. Баффет добавил, что при необходимости Эйбела заменит зампредседателя Аджит Джайн.

Канадцу Эйбелу сейчас 59 лет. Он работает в Berkshire с 1992 года и сейчас отвечает за весь нестраховой бизнес компании. Его назначение следующим главой Berkshire не означает, что он вступит в эту должность немедленно, отмечает WSJ.

Инвесторы описывают Эйбела как уравновешенного человека, который, вероятно, будет управлять компанией так же, как Баффет.

"Он из этой фирмы, он работает в этой фирме, и он знает, как работал Уоррен", - сказал Томас Руссо из Gardner, Russo & Quinn - давнего партнера Berkshire. По его словам, самая важная функция Баффета - выступать бизнес-советником для директоров множества компаний, которыми владеет Berkshire, отвечать на вопросы и помогать распределять капитал, а не указывать им, как вести свой бизнес. Руссо ожидает, что новый руководитель Berkshire будет вести себя похожим образом.

Аджиту Джайну 69 лет, он работает в Berkshire c 1986 года и курирует ее страховые операции.

Котировки акций Berkshire класса "А" по итогам торгов в понедельник выросли на 1,8%. С начала текущего года они подорожали почти на 21%.

Berkshire Hathaway Уоррен Баффет Грег Эйбел Чарли Мангер Аджит Джайн США

Новости

Немецкие экологи подали иск против строительства "Северного потока 2"

Запасы газа в хранилищах Европы сократились впервые в апреле

Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье за четыре месяца снизился на 20,5%

Цена газа в Европе взлетела до $295/тыс. куб. м

Портфель пенсионных средств НПФ в 2020 году вырос на 4,6%

Портфель пенсионных средств НПФ в 2020 году вырос на 4,6%

Годовая прибыль "Сургутнефтегаза" по МСФО выросла почти в семь раз

РКН сообщил о готовности Twitter ускорить удаление запрещенного контента

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');