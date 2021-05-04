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Поставки нефти из РФ в Белоруссию в мае снизятся в два раза к апрелю

Поставки нефти из РФ в Белоруссию в мае снизятся в два раза к апрелю
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Трубопроводные поставки нефти из РФ на нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии в мае запланированы в объеме 608 тысяч тонн, что в два раза меньше, чем в апреле, сообщили журналистам в пресс-службе "Транснефти".

При этом компания не уточняет разбивку поставок по каждому из заводов - Мозырскому и Новополоцкому НПЗ.

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Как сообщалось, 19 апреля Минфин США отменил действовавший с октября 2015 года мораторий на санкции в отношении концерна "Белнефтехим", его торгового представительства в США и семи предприятий, входящих в его состав, в частности, НПЗ "Нафтан". По данным Минфина, до завершения 45-дневного периода 3 июня 2021 года разрешаются только те операции с этими компаниями, которые необходимы для завершения сотрудничества с ними.

Основным поставщиками на Мозырский НПЗ в апреле были: "Роснефть" - 300 тыс. тонн, ЛУКОЙЛ - 152 тыс. тонн, "Газпром нефть" - 106 тыс. тонн. На "Нафтан" в прошлом месяце отправляли нефть: "Роснефть" - 339 тыс. тонн, "Сургутнефтегаз" - 204 тыс. тонн, "Татнефть" - около 100 тыс. тонн, "Башнефть" - 32 тыс. тонн, "Русснефть" - менее 10 тыс. тонн.

нефть Транснефть Белоруссия

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