Инвестдоход НПФ Сбербанка в I квартале вырос в 3,6 раза

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Крупнейший негосударственный пенсионный фонд (НПФ) России – НПФ Сбербанка – увеличил инвестиционный доход в первом квартале 2021 года до 12,7 млрд рублей, что в 3,6 раза больше, чем в январе-марте прошлого года, следует из отчета фонда по ОСБУ.

Из этой суммы 8,3 млрд рублей составляет доход от инвестирования в облигации и 4,4 млрд рублей – доход от размещения в другие классы активов.

"В течение первого квартала 2021 года фонд продолжал наращивать вложения в портфель ценных бумаг, не подверженных волатильности фондового рынка. Объем ценных бумаг, удерживаемых фондом до погашения, за этот период увеличился до 395,4 млрд рублей. Торговый портфель финансовых активов составил 331,4 млрд рублей", - говорится в сообщении НПФ.

Согласно данным фонда, вложения НПФ в акции с конца 2020 года и на конец первого квартала 2021 года увеличились с 7,6% до 8,3% (или на 5,4 млрд рублей, до 55,5 млрд рублей). Инвестиции в корпоративные облигации российских эмитентов сократились с 39,8% до 39,2% (до 262,2 млрд рублей), в ОФЗ выросли с 50,2% до 50,4% (на 6,3 млрд рублей, до 337 млрд рублей). Денежные средства в рублях на банковских счетах сократились с 0,8% до 0,3%.

Процентные доходы фонда в первом квартале 2021 года выросли на 1% по сравнению с первым кварталом 2020 года, до 12,4 млрд рублей. Доходы по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, составили 101,6 млн рублей против убытка в 8,7 млрд рублей в первом квартале 2020 года. Чистая прибыль НПФ выросла в 3,8 раза, до 13 млрд рублей. Аквизиционные расходы выросли в 4 раза, до 358,1 млн рублей (все траты пришлись на вознаграждения посредникам).

Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), выросли в 6,5 раза, до 7,8 млрд рублей. В основном этому способствовало расширение продуктовой линейки индивидуальных пенсионных планов премиального сегмента и развитие цифровых каналов продаж. Поступления по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) сократились почти в 20 раз, до 446 млн рублей.

Активы фонда за квартал увеличились на 2%, до 747,8 млрд рублей. Обязательства выросли на 0,5%, до 697 млрд рублей. Пенсионные накопления на конец марта составляют 658,9 млрд рублей, резервы – 55,9 млрд рублей.