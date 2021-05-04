Квартальная прибыль Warner Music оказалась выше прогнозов

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Одна из трех крупнейших звукозаписывающих компаний мира Warner Music Group Corp. (WMG) во втором финансовом квартале получила чистую прибыль по сравнению с убытком годом ранее, при этом показатель оказался выше ожиданий аналитиков.

Чистая прибыль Warner Music за квартал, завершившийся 31 марта, составила $117 млн, или $0,22 в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком на уровне $74 млн, или $0,15 на акцию, годом ранее. Опрошенные FactSet аналитики ожидали, что чистая прибыль компании в расчете на акцию составит $0,16.

Квартальная выручка Warner Music выросла на 16,7% и составила $1,25 млрд против $1,071 млрд годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали показатель на уровне $1,18 млрд.

Выручка от продаж записанной музыки увеличилась на 16,8% - до $1,059 млрд. Консенсус-прогноз для этого показателя составлял $1,01 млрд. Увеличение выручки объясняется скачком доходов от стриминга на 23,2%, что отражает рост таких платформ, как Facebook, TikTok и Peloton.

Акции Warner Music дорожают на 0,9% на предварительных торгах во вторник. С начала года капитализация компании выросла на 0,7% - до $19,52 млрд.