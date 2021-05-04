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РФ в марте увеличила экспорт золота в два раза до 26,5 т

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Россия, по предварительным подсчетам, в марте 2021 года экспортировала 26,5 тонны золота почти на $1,5 млрд, следует из данных ФТС.

В натуральном выражении это в 2,2 больше, чем в марте прошлого года, и в 2,3 раза больше, чем в феврале текущего.

Основной страной-получателем российского золота оставалась Великобритания – 21,1 тонны на $1,2 млрд. Но из статистики нельзя сделать вывод, остается ли золото там или отправляется в другие страны, поскольку Лондон является важным мировым хабом по обороту и хранению драгоценных металлов.

Также примерно по 1,5 тонны золота, как следует из данных ФТС, в марте было экспортировано в Турцию и Индию, около 1 тонны – в ОАЭ, 0,8 тонны – в Казахстан, 0,4 тонны – в Швейцарию, 0,1 тонны – в Армению, незначительный объем в Белоруссию.

Всего за I квартал 2021 года экспорт золота из России составил 51,8 тонны на $3 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос в натуральном выражении на 72%.

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