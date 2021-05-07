Производство золота в РФ в I квартале сократилось на 5%

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Производство золота в России в I квартале 2021 года составило 58,02 тонны. Об этом сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы.

Это на 5% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

В том числе производство добычного золота сократилось на 3%, до 46,85 тонны, попутного и вторичного – на 12%, до 3,8 тонны и 7,37 тонны соответственно.

В том числе в марте, по подсчетам, суммарное производство золота составило 19,93 тонны, что на 6% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Производство серебра в России, напротив, выросло по итогам квартала на 12%, до 236,74 тонны, в том числе на 30%, до 89,27 тонны – в марте.