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Рубль утром слегка укрепляется к доллару и слабеет к евро

Рубль утром слегка укрепляется к доллару и слабеет к евро
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Доллар США слабо дешевеет, евро незначительно растет на "Московской бирже" в среду утром, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики основных валютных пар вслед за котировками евро к доллару на рынке Forex.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,76-75 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,795 руб./$1 (-4,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 89,9675 руб./EUR1 (+2,5 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,49 коп. к уровню закрытия 4 мая, до 81,62 рубля.

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Доллар при этом оказался на 46,17 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 48,35 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленное движение к доллару и евро на старте торгов 5 мая под влиянием котировок евро к доллару на рынке Forex. Узкий диапазон изменений валютного курса рубля обусловлен спокойствием рынка, связанным с длительными майскими выходными днями.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 МСК составила $69,38 за баррель, что на 0,73% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $66,19 за баррель, что на 0,76% выше уровня на закрытие рынка 4 мая.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона - японский Nikkei 225 и китайский CSI 300 - не торгуются. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,3%.

Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения по итогам торгов во вторник. При этом индикатор Nasdaq завершил торги максимальным дневным падением с марта на фоне распродажи акций технологических компаний, отмечает CNBC.

Инвесторы оценивали заявление министра финансов США Джанет Йеллен, которая сказала, что Федеральной резервной системе (ФРС), возможно, придется поднять процентные ставки, чтобы предотвратить перегрев американской экономики, если программы бюджетных расходов, предложенные администрацией президента США Джо Байдена, будут реализованы.

США Мосбиржа Forex Brent

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