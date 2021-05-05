Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:10Заразились
на 04.05В России 4 839 514+7 770В мире 153 977 028+424 931

Серхи Эрреро, покидающий пост co-CEO VEON, номинирован в СД компании

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Серхи Эрреро, который в июне покинет пост co-CEO VEON Ltd., номинирован в совет директоров телекоммуникационного холдинга, говорится в пресс-релизе компании.

В список кандидатов в СД VEON также номинирована сооснователь Revo Technologies и Sorsdata Ирина Швакман.

Годовое собрание акционеров, на котором будет рассматриваться вопрос избрания совета директоров, пройдет 10 июня. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в собрании - 5 мая.

К переизбранию в совет рекомендованы 10 директоров из действующего состава: крупнейший акционер VEON Михаил Фридман, CEO музыкального сервиса Deezer Ханс-Хольгер Альбрехт, старший консультант Bridge Growth Partners Стивен Пьюзи, экс-CEO Telecom Italia Амос Гениш, управляющий партнер компании Spencer Stuart International в Москве Ярослав Глазунов, основатель RTP Global Леонид Богуславский, а также Андрей Гусев, Гуннар Холт, Геннадий Газин и Роберт Ян ван де Краатц.

В список кандидатов в совет директоров не вошли один из основателей Concinnity Advisors LP и ИК "Тройка Диалог" Питер Дерби и бывший вице-президент по платежным решениям Google Осама Бедье.

В середине апреля VEON сообщила, что Эрреро покинет пост Co-CEO компании 30 июня. Он занимал эту должность с сентября 2019 года.

Руководить VEON продолжит Каан Терзиоглу, который также является сo-CEO холдинга.

Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, входящая в "Альфа-групп" Михаила Фридмана и партнеров - ей принадлежит 47,9% акций. Free float компании на Nasdaq составляет 43,8%, еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста - штихтинга.

VEON Серхи Эрреро

Новости по теме

Новости

Brent приблизилась к отметке в $70/баррель на сигналах роста спроса

Рубль утром слегка укрепляется к доллару и слабеет к евро

Рубль утром слегка укрепляется к доллару и слабеет к евро

РФ ввела запрет на экспорт гречихи и гречки с 5 июня по 31 августа

РФ ввела запрет на экспорт гречихи и гречки с 5 июня по 31 августа

"Роснефть" вышла из проектов во Вьетнаме

"Роснефть" вышла из проектов во Вьетнаме

Прямые иностранные инвестиции в мире в 2020 г. упали до минимума за 15 лет

Цена нефти Brent впервые с 15 марта превысила $69 за баррель

Цена нефти Brent впервые с 15 марта превысила $69 за баррель

В S7 задумались о создании лоукостера

Минфин не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ 5 мая

Грег Эйбел сменит Уоррена Баффета на посту главы Berkshire Hathaway

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');