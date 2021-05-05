Серхи Эрреро, покидающий пост co-CEO VEON, номинирован в СД компании

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Серхи Эрреро, который в июне покинет пост co-CEO VEON Ltd., номинирован в совет директоров телекоммуникационного холдинга, говорится в пресс-релизе компании.

В список кандидатов в СД VEON также номинирована сооснователь Revo Technologies и Sorsdata Ирина Швакман.

Годовое собрание акционеров, на котором будет рассматриваться вопрос избрания совета директоров, пройдет 10 июня. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в собрании - 5 мая.

К переизбранию в совет рекомендованы 10 директоров из действующего состава: крупнейший акционер VEON Михаил Фридман, CEO музыкального сервиса Deezer Ханс-Хольгер Альбрехт, старший консультант Bridge Growth Partners Стивен Пьюзи, экс-CEO Telecom Italia Амос Гениш, управляющий партнер компании Spencer Stuart International в Москве Ярослав Глазунов, основатель RTP Global Леонид Богуславский, а также Андрей Гусев, Гуннар Холт, Геннадий Газин и Роберт Ян ван де Краатц.

В список кандидатов в совет директоров не вошли один из основателей Concinnity Advisors LP и ИК "Тройка Диалог" Питер Дерби и бывший вице-президент по платежным решениям Google Осама Бедье.

В середине апреля VEON сообщила, что Эрреро покинет пост Co-CEO компании 30 июня. Он занимал эту должность с сентября 2019 года.

Руководить VEON продолжит Каан Терзиоглу, который также является сo-CEO холдинга.

Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, входящая в "Альфа-групп" Михаила Фридмана и партнеров - ей принадлежит 47,9% акций. Free float компании на Nasdaq составляет 43,8%, еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста - штихтинга.