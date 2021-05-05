Компания Джессики Альбы Honest получила оценку в $1,45 млрд в ходе IPO

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Американская Honest Company Inc., основателем которой является известная актриса Джессика Альба, получила оценку в $1,45 млрд в рамках IPO.

В общей сложности в ходе IPO проданы 25,807 млн обыкновенных акций Honest по цене $16 за бумагу при заявленном ценовом диапазоне размещения в $14-17. Сама компания продала 6,452 млн акций, а ее акционеры - 19,355 млн бумаг. Объем IPO составил около $413 млн.

Кроме того, андеррайтеры IPO получили от продающих акционеров 30-дневный опцион на реализацию еще более 3,87 млн акций компании.

Акции Honest начнут торговаться на бирже Nasdaq в среду под тикером "HNST".

Honest, основанная в 2011 году, выпускает потребительские товары и специализируется на использовании нетоксичных натуральных ингредиентов. Ее самым популярным продуктом являются детские подгузники из гипоаллергенных материалов, также она продает солнцезащитные кремы, мыло, стиральный порошок и т.п. Товары компании особенно популярны среди молодых родителей.

По итогам 2020 года выручка Honest выросла на 27,6%, до $300,5 млн, чистый убыток составил $14,5 млн, или 85 центов на акцию.