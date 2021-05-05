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Deutsche Post сочла I квартал "лучшим началом года" в плане финпоказателей

Читая прибыль немецкой компании за этот период выросла почти в 4 раза

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Германская почтово-логистическая компания Deutsche Post AG, работающая под маркой Deutsche Post DHL Group, увеличила чистую прибыль и выручку в первом квартале 2021 года, который стал для нее "лучшим в истории началом года".

Росту показателей компании способствовал быстрый подъем рынка электронной коммерции, а также восстановление объемов глобальной торговли после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Как говорится в пресс-релизе Deutsche Post, ее чистая прибыль в январе-марте увеличилась почти в 4 раза - до 1,19 млрд евро с 301 млн евро за аналогичный период прошлого года. EBIT повысилась в три раза - до 1,91 млрд евро с 592 млн евро годом ранее.

Квартальная выручка увеличилась на 22%, до 18,86 млрд евро.

"Это было лучшее в нашей истории начало года, и мы смогли реализовать все преимущества группы. Все пять подразделений компании растут и имеют идеальные позиции для того, чтобы воспользоваться преимуществами продолжающегося бума в сфере электронной коммерции и восстановления активности в глобальной торговле", - заявил главный исполнительный директор Deutsche Post Франк Аппель.

Компания улучшила прогнозы EBIT, а также свободного денежного потока на 2021 год. Согласно новым оценкам, ее EBIT в текущем году составит "более 6,7 млрд евро", свободный денежный поток увеличится "более чем до 3 млрд евро". Ранее Deutsche Post прогнозировала годовую EBIT "существенно выше 5,6 млрд евро", свободный денежный поток - "существенно выше 2,3 млрд евро".

Капиталовложения компании в этом году составят порядка 3,8 млрд евро, а не 3,4 млрд евро, как ожидалось ранее.

В 2023 году EBIT составит более 7 млрд евро (предыдущий прогноз - "более 6 млрд евро"), ожидают в компании. Свободный денежный поток за период с 2021 по 2023 гг., согласно новым оценкам, достигнет порядка 9 млрд евро (предыдущий прогноз - 7,5-8,5 млрд евро).

Акции Deutsche Post прибавляют в цене 3,7% на торгах в среду. С начала текущего года их стоимость выросла почти на 25%.

Deutsche Post Германия Франк Аппель

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