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Индекс МосБиржи обновил максимум, превысив 3628 пунктов

Индекс МосБиржи обновил максимум, превысив 3628 пунктов
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в среду обновил исторический максимум, превысив предыдущий пик от 27 апреля, на фоне дорожающей нефти и позитивных сигналов с европейских фондовых площадок.

К 14:31 по Москве индекс МосБиржи составил 3627,11 пункта (+1,4%, максимум сессии и новый пик - 3628,43 пункта), индекс РТС вырос до 1528,87 пункта (+1,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 4,2%. Предыдущий максимум 3627,91 пункта был зафиксирован 27 апреля.

Доллар просел до 74,76 рубля (-0,09 рубля).

В лидерах роста выступают акции "Сургутнефтегаза" (+2,8%), "РусГидро" (+2,6%), Московской биржи (+2,4%), "Яндекса" (+2,4%), "Интер РАО" (+2,3%), "ЛУКОЙЛа" (+2,2%), "АЛРОСА" (+2%), "Газпрома" (+2%), АФК "Система" (+2%), "Норникеля" (+1,5%), Polymetal (+1,5%), "Роснефти" (+1,2%), "Газпром нефти" (+1,1%), "Татнефти" (+1%), "Магнита" (+1%), "НЛМК" (+0,9%), расписки Ozon (+0,8%), бумаги Сбербанка (+0,7%).

Июльский фьючерс на нефть Brent вырос до $69,65 за баррель (+1,1%), европейские индексы акций растут на 0,8-1,3%, плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,4%).

МосБиржа РТС

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