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Нефть подорожала на данных о резком сокращении запасов в США

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут более чем на 1% в среду, находясь вблизи двухмесячных максимумов, после публикации данных Минэнерго США, которые показали существенное снижение запасов нефти в стране на минувшей неделе.

К 17:40 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,79 (1,15%), до $69,67 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,72 (1,1%), до $66,41 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 7,99 млн баррелей, сообщило Минэнерго США. Это максимальное сокращение с начала января. Товарные запасы бензина выросли на 737 тыс. баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 2,9 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, прогнозировали сокращение запасов нефти на 2 млн баррелей, уменьшение запасов бензина на 731 тысяч баррелей и падение запасов дистиллятов на 1,3 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Platts аналитики ожидали, что данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти на 3,9 млн баррелей, бензина - на 500 тысяч баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали снижение запасов нефти в США на неделе, завершившейся 30 апреля, на 7,7 млн баррелей. По данным API, запасы бензина сократились на 5,3 млн баррелей, дистиллятов - на 3,5 млн баррелей.

Поддержку рынку также оказывают ожидания увеличения спроса вслед за снятием коронавирусных ограничений в США и Европе в преддверии летнего туристического сезона.

Президент Джо Байден заявил, что США ставят целью привить от COVID-19 70% взрослых жителей страны ко Дню независимости 4 июля. Ранее на этой неделе Еврокомиссия предложила смягчить действующие ограничения, разрешив въезд в ЕС привитым от COVID-19 туристам, а также туристам из стран с "хорошей эпидемиологической ситуацией". Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещает отменить карантинные меры к 21 июня.

Рынок надеется, что восстановление спроса в США и Европе позволит компенсировать его снижение из-за эпидемиологической ситуации в Азии, пишет S&P Global Platts.

"Очевидно, что рынок больше сфокусировался на открытии некоторых экономик, а не на новой волне COVID-19 в Индии, которая является третьим крупнейшим в мире потребителем нефти", - отмечают аналитики ING.

Эксперты объясняют такую реакцию рынка тем, что правительство Индии не хочет вводить общенациональный локдаун, несмотря на призывы принять соответствующие меры.

Brent WTI США API Минэнерго Индия коронавирус Великобритания Евросоюз

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