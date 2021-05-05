Нефть подорожала на данных о резком сокращении запасов в США

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут более чем на 1% в среду, находясь вблизи двухмесячных максимумов, после публикации данных Минэнерго США, которые показали существенное снижение запасов нефти в стране на минувшей неделе.

К 17:40 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,79 (1,15%), до $69,67 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,72 (1,1%), до $66,41 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 7,99 млн баррелей, сообщило Минэнерго США. Это максимальное сокращение с начала января. Товарные запасы бензина выросли на 737 тыс. баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 2,9 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, прогнозировали сокращение запасов нефти на 2 млн баррелей, уменьшение запасов бензина на 731 тысяч баррелей и падение запасов дистиллятов на 1,3 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Platts аналитики ожидали, что данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти на 3,9 млн баррелей, бензина - на 500 тысяч баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали снижение запасов нефти в США на неделе, завершившейся 30 апреля, на 7,7 млн баррелей. По данным API, запасы бензина сократились на 5,3 млн баррелей, дистиллятов - на 3,5 млн баррелей.

Поддержку рынку также оказывают ожидания увеличения спроса вслед за снятием коронавирусных ограничений в США и Европе в преддверии летнего туристического сезона.

Президент Джо Байден заявил, что США ставят целью привить от COVID-19 70% взрослых жителей страны ко Дню независимости 4 июля. Ранее на этой неделе Еврокомиссия предложила смягчить действующие ограничения, разрешив въезд в ЕС привитым от COVID-19 туристам, а также туристам из стран с "хорошей эпидемиологической ситуацией". Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещает отменить карантинные меры к 21 июня.

Рынок надеется, что восстановление спроса в США и Европе позволит компенсировать его снижение из-за эпидемиологической ситуации в Азии, пишет S&P Global Platts.

"Очевидно, что рынок больше сфокусировался на открытии некоторых экономик, а не на новой волне COVID-19 в Индии, которая является третьим крупнейшим в мире потребителем нефти", - отмечают аналитики ING.

Эксперты объясняют такую реакцию рынка тем, что правительство Индии не хочет вводить общенациональный локдаун, несмотря на призывы принять соответствующие меры.