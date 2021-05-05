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Оборот торгов на всех рынках "Московской биржи" в апреле вырос на 12%

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В апреле 2021 года общий объем торгов на рынках "Московской биржи" составил 95,7 трлн рублей, что на 12% больше, чем в апреле прошлого года (85,5 трлн рублей), сообщила торговая площадка.

Объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций в апреле вырос на 6,5%, до 4,42 трлн рублей. Оборот торгов акциями, депозитарными расписками и паями увеличился на 13,4%, до 2,39 трлн рублей. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями сократился на 0,6%, до 2 трлн рублей.

Обороты торгов на срочном рынке в апреле увеличились на 32,6%, до 13,8 трлн рублей. Объем открытых позиций на срочном рынке на конец месяца составил 848,4 млрд рублей против 440,4 млрд рублей в апреле 2020 года. Объем торгов на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов вырос в 11,7 раза и достиг 510,8 млрд рублей.

Объем торгов на валютном рынке вырос на 15,8%, до 33,7 трлн рублей. На торги инструментами спот пришлось 9,2 трлн рублей, на сделки своп и форварды - 24,5 трлн рублей.

Денежный рынок показал рост на 5,3%, до 42,9 трлн рублей. В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с Центральным контрагентом вырос на 3,8% и составил 24,5 трлн рублей, объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия вырос на 7,1%, до 6,8 трлн рублей.

Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) вырос в 19,9 раза и составил 24,8 млрд рублей, в том числе объем торгов золотом - 24,7 млрд рублей (5,7 т), серебром - 0,1 млрд рублей (1,8 т).

Московская биржа

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