Рынок акций РФ в среду ускорил подъем на внешнем оптимизме

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду ускорил подъем на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры на ожиданиях восстановления мировой экономики после снятия ряда карантинных ограничений в Европе и США, несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19 в Индии; "быки" разогрели индекс МосБиржи до нового рекорда выше 3640 пунктов, при этом лидировали в росте акции "Мечела" и "Сургутнефтегаза", Сбербанк обновил максимум.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3643,56 пункта (+1,9%, максимум дня и новый пик - 3644,15 пункта), индекс РТС - 1535,67 пункта (+2,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 4,2%.

Доллар просел до 74,74 рубля (-0,11 рубля).

Подорожали акции "Мечела" (+7,7% и +3,7% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+4,2% и +0,3% "префы"), "Яндекса" (+3,6%), "АЛРОСА" (+3,1%), "ЛУКОЙЛа" (+2,9%), "Московской Биржи" (+2,4%), "Норникеля" (+2,3%), "РусГидро" (+2,3%), АФК "Система" (+2%), "Интер РАО" (+2%), Polymetal (+2%), ПАО "Полюс" (+1,9%), "НЛМК" (+1,8%), "Газпрома" (+1,7%), "Магнита" (+1,6%), Сбербанка (+1,5%, до 305,85 рубля - новый максимум), "НОВАТЭКа" (+1,5%), "Роснефти" (+1,4%), "ММК" (+1,2%), "Газпром нефти" (+1%), "МТС" (+0,9%), расписки TCS Group (+0,8%), бумаги "Татнефти" (+0,6%), "Северстали" (+0,5%), UC Rusal (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), расписки Ozon (+0,1%).

Подешевели акции банка ВТБ (-0,2%).

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, внешние рынки отыграли локальную просадку, вызванную заявлением главы Минфина США о том, что процентные ставки, возможно, в какой-то момент придется повысить. Нефть ускорила рост и обновила 2-месячный максимум, что немного укрепило рубль. Восходящей динамике нефтяных котировок способствовали позитивные данные о падении запасов нефти в США.

Комментарии аналитиков

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, в среду индексы акций выросли вторые торги подряд, что подпитывалось растущими ценами на нефть.

Учитывая, что "нефтемедведи" не смогли развернуть игру на понижение на новостях о вспышке коронавируса в Индии, рынок сырья пока сильный. Теперь "быков" подпитывают прогнозы инвестбанка "Голдман Сакс" о том, что цена нефти в течение следующих 6 месяцев вырастет до $80 за баррель. Также позитивной новостью для "быков" является готовность ряда стран ЕС принять иностранных путешественников, привитых одобренными вакцинами. Однако если рынок вдруг узнает об изменении политики ОПЕК+, то котировки перейдут в "зону медведей" – для этого им надо пробить поддержку $66,5 за баррель Brent.

Акции Сбербанка обновили максимум на уровне 306 рублей, в ближайшие полтора года цена бумаг может подняться до 440-450 рублей, но сейчас индикаторы говорят о перекупленности. У акций Сбербанка есть сильная поддержка 277 рублей и очень сильная – 260 рублей. Выше 277 рублей пока нет смысла покупать эти акции, текущий рост может смениться волной снижения. Далее вероятен сценарий, что после общей коррекции рынка акции Сбербанка могут стать локомотивом для банковского сектора, что вытащит вверх и ранее отстававшие от всего рынка акции ВТБ, считает Верников.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в США рынок акций в среду растет, хотя в начале торгов сохранял некоторую слабость, так как слова Йеллен напомнили инвесторам, что ФРС рано или поздно ужесточит денежно-кредитную политику. Статистика тем временем показала ускорение темпов роста занятости в частном секторе США в апреле, что в целом говорит о продолжении восстановления на рынке труда.

Нефть

Нефть, подогреваемая статистикой о запасах в США, остается готовой к обновлению пиков текущего года ($70,03 за баррель Brent и $67,98 за баррель WTI). При закреплении выше фьючерсы с технической точки зрения могут прибавить еще $2-2,5.

Рынок акций РФ после обновления максимумов все еще далек от зоны краткосрочной перекупленности, в связи с чем технических препятствий для дальнейшего повышения пока нет. Следующими целями движения при отсутствии фундаментального негатива станут отметки 3660 и 1550 пунктов для индексов МосБиржи и РТС. При спокойном геополитическом фоне повышение отечественных активов может продолжиться во второй половине недели. В четверг утром дивидендный "гэп", вероятно, образуется по бумагам Polymetal и "НОВАТЭКа". Ориентир по индексу МосБиржи на четверг – 3580-3690 пунктов, считает Кожухова.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, поддержку нефти оказывают ожидания, что ослабление карантинных ограничений в США и Европе будет способствовать росту спроса на топливо к летнему сезону путешествий. Сейчас надо следить за авиаперевозками, поскольку внутренние и международные перелеты будут налаживаться, несмотря на проблемы в Индии. Учитывая отмену многих ограничений в США и отложенный спрос на отдых, потребление бензина в США этим летом будет расти.

Власти ряда штатов США начали отменять локдауны либо объявили о планах по снятию или смягчению ограничений. Тем временем, в Индии по-прежнему идет ускоренное распространение коронавируса - больницы в стране остаются переполненными, также сохраняется нехватка медсредств, включая кислород.

На рынке акций РФ в среду скорректировались после ралли бумаги ВТБ (акции ранее продемонстрировали масштабное 1,5-месячное восходящее движение). С фундаментальной точки зрения интерес к ВТБ подогрела публикация позитивной отчетности эмитента по МСФО за первый квартал 2021 года (чистая прибыль выросла на 113,8% в годовом выражении).

Акции "Яндекса" возобновили рост после прошедшей фиксации прибыли игроками по факту выхода неаудированных финансовых результатов IT-холдинга за первый квартал. Кроме того, интерес к бумагам подогревается недавними новостями о покупке небольшого банка "Акрополь" за 1,1 млрд руб., что усилит конкурентные позиции "Яндекса", отмечает Абелев.

Индексы акций в США во вторник изменились на 0,1-1,9%, падение Nasdaq (-1,9%) стало максимальным с марта на фоне распродаж акций технологических компаний во главе с бумагами Apple (-3,5%).

Инвесторы оценивали заявление министра финансов США Джанет Йеллен, которая сказала, что Федеральной резервной системе (ФРС), возможно, придется поднять процентные ставки, чтобы предотвратить перегрев американской экономики, если программы бюджетных расходов, предложенные администрацией президента США Джо Байдена, будут реализованы.

Американские штаты продолжают смягчать карантинные меры на фоне увеличения числа вакцинированных граждан. Власти Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута объявили, что большинство ограничений на количество посетителей в общественных местах будут отменены 19 мая. Губернатор Флориды Рон Десантис в понедельник подписал указ о немедленной отмене всех карантинных мер в штате.

В среду в Азии на работающих биржах также отмечалась смешанная динамика индексов акций (биржи Японии, Южной Кореи и материкового Китая не работают в связи с праздниками, гонконгский Hang Seng просел на 0,5%) в свете заявлений главы Минфина США, но "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX растут на 1,4-2,1%) и США (индекс S&P 500 подрос на 0,5%).

В США в среду вышла статистика по рынку труда, не оправдавшая ожиданий: индекс занятости в производственном секторе (ADP Employment) в апреле показал 742 тыс. новых рабочих мест при прогнозах роста на 850 тыс. после 517 тыс. в марте.

Нефть в среду вечером замедлила подъем после обновления 2-месячных максимумов на ожиданиях увеличения спроса вслед за снятием коронавирусных ограничений в США и Европе в преддверии летнего туристического сезона; цена Brent к 18:50 находилась на $0,5 выше уровня суточной давности. Стоимость июльских фьючерсов на Brent составила $69,33 за баррель (+0,7% и +2% во вторник), июньская цена WTI - $66,03 за баррель (+0,5% и +1,9% накануне).

Данные Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали снижение запасов нефти в США на неделе, завершившейся 30 апреля, на 7,7 млн баррелей.

Согласно вышедшим в среду данным Минэнерго США, запасы нефти в стране сократились на 7,99 млн баррелей, тогда как ожидалось снижение на 2 млн баррелей, также сильнее прогнозов сократились резервы дистиллятов, а запасы бензина выросли на 0,74 млн при прогнозах снижения на 0,73 млн баррелей.

Накануне американский президент Джо Байден заявил, что США ставят целью вакцинировать 70% взрослых жителей страны ко Дню независимости 4 июля. Ранее на этой неделе Еврокомиссия предложила смягчить действующие ограничения, разрешив въезд в ЕС привитым от COVID-19 туристам, а также туристам из стран с "хорошей эпидемиологической ситуацией". Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещает отменить карантинные меры к 21 июня.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+10,7%), ПАО "Ковровский механический завод" (+9,1%), GDR X5 Retail (+4,4%), акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+4,3%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+4%).

Чистая прибыль ПАО "Детский мир" (+1,2%) по РСБУ в I квартале 2021 года составила 262,75 млн рублей по сравнению с чистым убытком в 765,42 млн рублей в I квартале 2020 года, сообщается в отчетности компании. Чистая прибыль по РСБУ служит ориентиром для размера дивидендов "Детского мира". Его дивидендная политика предусматривает выплату минимум 50% чистой прибыли по МСФО за предыдущий период, но исторически компания направляла на дивиденды более 100% чистой прибыли по МСФО, что соответствует до 100% показателя по РСБУ. Ритейлер платит дивиденды дважды в год: по итогам года и за девять месяцев.

Подешевели бумаги "ТГК-2" (-5,6% и -2,8% "префы"), "префы" ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (-3,3%), акции ПАО "Казаньоргсинтез" (-2,9%), "Нижнекамскнефтехима" (-2,5%), "Квадры" (-1,8% и -6,6% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 79,16 млрд рублей (из них 11,65 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,16 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 7,71 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").