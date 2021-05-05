Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 7,99 млн баррелей

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 7,99 млн баррелей - до 485,12 млн баррелей, сообщило Минэнерго. страны.

Товарные запасы бензина выросли на 737 тысяч баррелей и составили 235,81 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,9 млн баррелей, до 136,15 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 2 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 731 тысяч баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,3 млн баррелей.