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Индекс стоимости фрахта Baltic Dry взлетел до максимума за 11 лет

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Индекс стоимости фрахта Baltic Dry, отслеживающий цены на морские перевозки насыпных и навалочных грузов по всему миру, поднялся до максимальной отметки за 11 лет.

Значение индикатора в среду достигло 3157 пунктов, увеличившись за последний месяц более чем на 50%.

Эксперты обуславливают это повышением спроса на сырье по всему миру и некоторой нехваткой судов, пишет Montel News.

"Вне зависимости от сектора – железная руда, уголь или даже зерно – везде мы наблюдаем очень сильные движения, - сказал аналитик одного из крупных судовых брокеров. - Кроме того, многие товары идут мелкими партиями, например, пиломатериалы впервые за много лет отправляются из Скандинавии в США".

Он также отметил снижение эффективности работы в некоторых портах, из-за чего, например, задержки с разгрузкой угля в Индонезии достигают шести недель.

"Спрос на большинство сырьевых товаров стремительно растет плюс дорожает нефть, а вокруг много дешевых денег", - заявил сырьевой аналитик, указав на "оптимистичные настроения" на рынках.

Экспорт угля из России в апреле достиг максимального объема по крайней мере за десятилетие на фоне высоких цен и значительного спроса со стороны европейских и азиатских покупателей, пишет Montel.

Представители Arrow Shipbroking Group отмечают, что "рекордные цены на сырье и сильные фундаментальные факторы не предполагают никаких признаков" ослабления спроса. При этом они сообщили о том, что некоторые экспортеры испытывают трудности с поиском свободных судов.

Baltic Dry

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