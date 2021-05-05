Цена газа в Европе поднялась выше $300/тыс. куб. м

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Спотовая цена на газ в Европе вырвалась за уровень в $300 за тысячу кубометров, добавив всего за один день почти 4%. В Европе до конца недели сохраняется прохладная дождливая погода. При этом поставки СПГ в Европу заметно снижаются, откликаясь на растущие цены в Азии.

Цена

Цена газа с поставкой в четверг на хабе TTF в Нидерландах выросла до $307 за тысячу кубометров, что является максимальным значением с 13 января (тогда европейская цена взлетала до $335 вслед за ажиотажным взлетом котировок в Азии). Но и обновление этого пика уже не представляется недостижимым.

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила $240 за тысячу кубометров. В бюджет "Газпрома" на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубов. Более 80% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым индексам разного временного базиса.

СПГ

Поступление природного газа с терминалов по приему СПГ в газотранспортную сеть Европы в мае 2021 года снижается на 17% по отношению к уровню апреля, свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe. Падение по отношению к маю 2020 года составляет 19%.

Поставки газа с европейских терминалов СПГ хоть и разнятся день ото дня, но внутри каждого месяца они находятся в определенном коридоре, который четко обозначается уже в первые дни месяца.

Крупнейшие европейские импортеры СПГ – Франция и Испания – снижают импорт СПГ по отношению к маю 2020 года на 39% и 34% соответственно.

Ситуация на европейском рынке уже не представляет собой лобовую конкуренцию трубопроводного (в том числе российского газа) и СПГ. После холодной зимы, опустошившей подземные хранилища, Старому Свету нужен максимум импорта газа по всем направлениям. Европа конкурирует за СПГ с Азией, которая становится все более привлекательным направлением для партий СПГ. Июньский фьючерс на индекс (Japan Korea Marker – отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) уже вырос до $321 за тысячу кубометров (в начале апреля он стоил $257).

Заметно снижаются поставки в Европу американского СПГ: если в апреле на северо-запад континентальной Европы пришло 13 танкеров СПГ, в марте – 15, то за первую половину мая ожидается прибытие лишь 3 грузов, свидетельствуют данные мониторинга Bloomberg.