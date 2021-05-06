Индекс PMI сферы услуг РФ в апреле слегка опустился

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в апреле 2021 года незначительно снизился - до 55,2 пункта с 55,8 пункта в марте, свидетельствуют данные исследования IHS Markit. Апрельские показатели указали на дальнейшее сильное расширение деловой активности в сфере услуг России, хотя и чуть более медленными темпами.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в апреле составил 54 пункта, опустившись с мартовского значения 54,6 пункта.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.