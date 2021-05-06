Рынок акций РФ открылся снижением индексов в рамках коррекции

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг снижением индексов в рамках коррекции после ралли накануне на фоне угасания восходящего импульса нефти (Brent торгуется у $69 за баррель) и внешних фондовых площадок; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,1-0,2% при смешанной динамике blue chips.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3636,34 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1533,97 пункта (-0,1%); цены основных "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,4%.

Доллар стоит 74,69 рубля (-0,18 рубля).

Подешевели акции Polymetal (-2,4%), расписки Ozon (-1,6%), бумаги "Яндекса" (-1,5%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), расписки TCS Group (-1%), акции "Магнита" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Роснефти" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), Московской биржи (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

Подорожали акции "НЛМК" (+1,4%), ПАО "Полюс" (+0,9%), "Северстали" (+0,8%), UC Rusal (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), Сбербанка (+0,4%), ВТБ (+0,4%), "ММК" (+0,4%), "МТС" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%).

Оценки аналитиков

По оценке начальника отдела глобальных исследований компании "Открытие Брокер" Михаила Шульгина, оптимизм инвесторов пока подогревают корпоративные квартальные отчетности, но инфляция по-прежнему остается ключевым фактом беспокойства рынка, так как она может подтолкнуть Федрезерв США к сокращению выкупа активов, что в будущем приблизит момент повышения ставок.

В целом уже несколько недель наблюдаются устойчивые признаки того, что рынок в большинстве верит заявлениям ФРС, которая декларирует краткосрочный всплеск инфляции на фоне экономического роста и сохранение низких ставок. А это означает, что любые коррекции на фондовом рынке будут хорошей возможностью для новых покупок, считает эксперт.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть пока остается стабильной на фоне нейтральной отраслевой статистики Минэнерго США, которая не показала существенного усиления спроса на сырье.

По информации источников Reuters, Саудовская Аравия снизила июньские официальные отпускные цены (OSP) на все свои экспортные сорта нефти. Для Азии цены на флагманский сорт Arab Light были понижены на $0,1 за баррель, для Северной Европы - на $0,5. Это было первое понижение с декабря 2020 года. Для покупателей США OSP были повышены на $0,2 за баррель.

Такая информационная повестка способствует нейтральной динамике нефти: фьючерсы на Brent остаются в районе $69 за баррель. Краткосрочно потенциал для подъема Brent выше $70 за баррель сохраняется, однако участники рынка будут внимательно следить за динамикой спроса, и при признаках ослабления не исключена коррекция. На среднесрочном горизонте текущие высокие ценовые уровни выглядят неустойчивыми, считает Галактионов.

В США в среду индексы рынка акций изменились на 0,1-0,4%, обновил максимум Dow Jones (+0,3%) на фоне ослабления беспокойства по поводу возможного повышения процентных ставок в США, при этом просел высокотехнологичный Nasdaq (-0,4%) четвертую сессию подряд.

Министр финансов США Джанет Йеллен, слова которой о возможном повышении процентных ставок днем ранее оказали давление на рынок, заявила на мероприятии The Wall Street Journal, что она не пытается ни делать прогнозов в отношении политики Федеральной резервной системы (ФРС), ни давать рекомендации Федрезерву.

Ранее в интервью американскому изданию The Atlantic Йеллен сказала, что, вероятно, потребуется повышение процентных ставок для предотвращения перегрева американской экономики, если программы бюджетных расходов, предложенные администрацией президента США Джо Байдена, будут реализованы.

По мнению члена совета управляющих ФРС Мишели Боумен, риск того, что инфляция будет устойчиво выше 2%-ного целевого показателя американского ЦБ "по-прежнему представляется незначительным", несмотря на улучшение перспектив экономического роста в США. Председатель ФРБ Бостона Эрик Розенгрен заявил в среду, что временные факторы этой весной подтолкнут инфляцию вверх, но "ускорение темпов роста цен, скорее всего, окажется временным".

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в апреле снизился до 62,7 пункта по сравнению с рекордными 63,7 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Снижение показателя стало неожиданностью для аналитиков, в среднем прогнозировавших повышение индекса до 64,3 пункта, сообщает Trading Economics.

В четверг в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 после празднования "золотой недели" вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский индекс Hang Seng растет на 0,5%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 прибавляет 0,2%).

Инвесторы умеренно оптимистичны в отношении перспектив восстановления глобальной экономики и сильной квартальной отчетности компаний. Однако негативным фактором является то, что темпы вакцинации против COVID-19 в Азии отстают от Европы и США, отмечает MarketWatch.

Цены на нефть

Нефть утром в четверг продолжает вялые попытки роста после разнонаправленных изменений накануне; цена Brent находится на $0,3 ниже уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в среду. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $68,99 за баррель (+0,04% и +0,1% в среду), июньская цена WTI - $65,56 за баррель (-0,1% и -0,1% накануне).

Данные Минэнерго США, обнародованные накануне, показали снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 7,99 млн баррелей - максимальное падение с января. В то же время, запасы бензина в США выросли по итогам пятой недели подряд, а спрос на бензин сократился на 10 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до минимальных за последние шесть недель 8,86 млн б/с. Спрос на дистилляты снизился на 5% - до 4,13 млн б/с.

Беспокойство инвесторов продолжает вызывать эпидемиологическая ситуация в Азии, особенно в Индии, где в некоторых частях страны был введен локдаун. Ожидается, что карантинные ограничения негативно повлияют на нефтяной спрос.