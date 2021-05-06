"Юнипро" во II полугодии направит на дивиденды 10-12 млрд руб.

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Юнипро" планирует направить на дивиденды во II полугодии 2021 г. 10-12 млрд руб., следует из презентации компании.

"Первый стабильный полугодовой платеж в размере 10 млрд руб. запланирован на декабрь 2021 г. Увеличение дивидендов до 20 млрд руб. в 2021 г. возможно при более эффективной загрузке мощности энергоблока №3 Березовской ГРЭС, чем запланировано", - говорится в презентации "Юнипро".

Ранее в четверг совет директоров "Юнипро" рекомендовал направить на дивиденды за 2020 год 8 млрд руб. (их выплатят в I полугодии 2021 года).

Прогноз выплат в 2022 году остался без изменений - 20 млрд руб.

"Юнипро" планирует в 2021 году выплатить дивиденды в размере 20 млрд рублей, или 0,317 руб. на одну акцию, при условии пуска, стабильной работы и финансовой контрибуции третьего энергоблока Березовский ГРЭС, сообщала в начале весны компания. С 1 мая третий энергоблок Березовской ГРЭС начал получать плату за мощность.

В то же время в ходе общения с инвесторами в марте замгендиректора "Юнипро" Ульф Баккмайер говорил, что компания занимает осторожную позицию в вопросе выплаты дивидендов в 2021 году и планирует выплатить 20 млрд рублей неравными частями. Предлагалось, что выплаты составят 7 млрд рублей в I полугодии и 13 млрд рублей - во II полугодии.

Прежняя дивидендная политика компании была принята весной 2019 года и предусматривала выплаты по 20 млрд рублей ежегодно в 2020-2022 годах. Однако на фоне переносов срока возобновления работы третьего энергоблока Березовской ГРЭС "Юнипро" затем снизила план по выплатам за девять месяцев 2020 года с 13 млрд рублей до 7 млрд рублей после выплаты первых 7 млрд рублей летом (то есть суммарно акционеры получили 14, а не 20 млрд рублей).

Результаты I квартала

Чистая прибыль ПАО "Юнипро" по МСФО в I квартале 2021 года снизилась на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,04 млрд руб., следует из отчета компании.

EBITDA сократилась на 9,2%, до 6,9 млрд руб., сообщила "Юнипро".

Снижение финансовых показателей связано с замещением высокомаржинальных доходов от договоров о предоставлении мощности (ДПМ) в отношении энергоблоков ПГУ Шатурской и Яйвинской ГРЭС с января 2021 г. менее маржинальными по электроэнергии, говорится в сообщении "Юнипро".

Несмотря на это, выручка компании выросла на 5,3% и достигла 21,5 млрд руб. Это обусловлено высоким уровнем платежной дисциплины прежних неплательщиков Северного Кавказа и Тувы, ростом энергопотребления в связи с постепенным восстановлением экономики от последствий COVID-19 и влиянием холодной зимы, а также увеличением экспорта электроэнергии, ростом цены на рынке на сутки вперед в I ценовой зоне (европейская часть России и Урал), отметили в "Юнипро".

"Юнипро" ожидает EBITDA по итогам 2021 года на уровне 25-28 млрд руб. Ранее в марте компания прогнозировала результат на уровне 25-30 млрд руб.

Прогноз EBITDA обновлен с учетом оплаты мощности третьего энергоблока Березовской ГРЭС с мая 2021 г., говорится в презентации.

В 2021 году энергоблоки ПГУ перейдут из договоров о предоставлении мощности в оплату мощности по тарифам конкурентного отбора и регулируемых договоров, это снижение доходов будет компенсировано выручкой от энергоблока №3 Березовской ГРЭС. Также ожидается положительный эффект восстановления экономики и постепенное ослабление ограничений по добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в 2021 г., сообщила компания.