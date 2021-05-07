Европейские рынки акций показали смешанную динамику в четверг

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы продемонстрировали смешанную динамику по итогам торгов в четверг, утратив часть завоеванных утром позиций на сильных финансовых отчетах компаний и макроэкономических данных.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,12%, до 441,02 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 поднялся на 0,52%, германский DAX - на 0,17%, французский CAC 40 - на 0,28%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 0,13% и 0,16% соответственно.

Розничные продажи в еврозоне в марте 2021 года увеличились на 2,7% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). По сравнению с мартом 2020 года розничные продажи подскочили на 12%. Аналитики в среднем прогнозировали рост продаж на 1,5% в помесячном выражении и на 9,6% в годовом, свидетельствуют данные Trading Economics.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в марте увеличился на 3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики страны. Это максимальное повышение с октября прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем всего на 1,7%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Значение сводного PMI Великобритании в апреле было пересмотрено до 60,7 пункта с 60 пунктов. Месяцем ранее показатель составлял 56,4 пункта. PMI в сфере услуг Великобритании повысился до 61 пункта с 56,3 пункта. Предварительно было объявлено о роста показателя до 60,1 пункта.

Банк Англии по итогам майского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%, говорится в пресс-релизе ЦБ. Британский ЦБ также принял решение оставить объем программы выкупа активов на уровне 895 млрд фунтов стерлингов, включая выкуп гособлигаций на сумму 875 млрд фунтов.

Аналитики не ожидали изменений параметров денежно-кредитной политики Банка Англии. При этом британский ЦБ принял решение снизить темпы выкупа активов, как и ожидали некоторые эксперты.

Банк Англии повысил прогноз роста британского ВВП в текущем году до 7,25% с ранее ожидавшихся 5%, сообщается в ежеквартальном обзоре. Согласно обновленному прогнозу, регулятор ожидает, что в 2022 году британская экономика вырастет на 5,75%, а не на 7,25%, как прогнозировалось в феврале. Прогноз роста в 2023 году был оставлен на уровне 1,25%.

Акции Societe Generale SA по итогам торгов в четверг подскочили на 5,5%. Французский банк в первом квартале 2021 года получил чистую прибыль в 3,5 раза выше ожиданий аналитиков. Выручка банка выросла на 20,8% и превысила прогноз.

Цена бумаг Arkema выросла на 2,4%. Французская химическая компания в январе-марте увеличила чистую прибыль до 124 млн евро с 78 млн евро. Выручка компании выросла на 6,6% - до 2,23 млрд евро. Arkema улучшила годовой прогноз.

Рыночная стоимость Thales SA повысилась на 2,1%. Французский производитель электроники для аэрокосмической и оборонной отраслей в первом квартале увеличил выручку на 1,9% в органическом выражении. Компания подтвердила свой годовой прогноз, который предполагает выручку на уровне 17,1-17,9 млрд евро.

Бумаги Continental AG подешевели на 0,1%. Германский производитель автомобильных компонентов в первом квартале увеличил чистую прибыль более чем на 50%, а также изменил годовой прогноз из-за предстоящего отделения Vitesco Technologies, специализирующейся на технологиях трансмиссии.

Котировки акций Air France-KLM снизились на 2,6%. Франко-голландская авиакомпания в первом квартале уменьшила чистый убыток почти на 18%, однако ее выручка упала более чем в два раза.

Акции Volkswagen AG потеряли в цене 0,8%. Германский автоконцерн в первом квартале 2021 года увеличил выручку на 13,3% благодаря, в частности, скачку продаж в Китае. Операционная рентабельность продаж увеличилась до 7,7% с 1,6%, и компания повысила прогноз показателя в текущем году до 5,5-7% с ожидавшихся ранее 5-6,5%.

Капитализация Henkel AG уменьшилась на 0,1%. Компания в первом квартале увеличила продажи на 0,8%, при этом в органическом выражении рост составил 7,7%. Henkel улучшила прогноз на 2021 год и теперь ожидает, что органический рост продаж составит 4-6% против ранее предполагавшихся 2-5%.

Котировки бумаг UniCredit SpA подскочили на 5%. Крупнейший банк Италии вернулся на прибыльный уровень в первом квартале 2021 года благодаря резкому сокращению отчислений в резервы под обесценение активов.