ЦБ РФ в IV квартале провел надзорные стресс-тесты банков

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ в четвертом квартале 2020 года провел надзорные стресс-тесты банков на основе негативного сценария развития экономики, в большинстве случаев накопленного запаса капитала достаточно для покрытия стрессовых потерь, говорится в годовом отчете регулятора.

В периметр расчетов на индивидуальном уровне вошли 29 банков, доля которых составляет более 80% активов банковского сектора.

На начало 2021 года банковский сектор обладал запасом капитала до нормативов в размере 5,8 трлн рублей (около 10% объема кредитного портфеля за вычетом резервов, без учета требований по сделкам обратного репо). Значительная часть запаса капитала сектора обусловлена надбавками, накопленными в период благоприятной макроэкономической среды, которые служат хорошим механизмом защиты в случае стресса.

Кроме того, на 1 января 2021 года банки располагали накопленным макропруденциальным буфером капитала в размере 0,6 трлн рублей, который может быть использован при отмене регуляторных послаблений ЦБ РФ и признании банками потерь по кредитам.