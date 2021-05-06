Доллар подешевел на 52 копейки

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Курсы доллара и евро ускорили снижение на "Московской бирже" в четверг вечером в условиях "тонкого" рынка и в ожидании смягчения геополитической напряженности между Россией и США в период подготовки возможной встречи в июне президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Доллар подешевел на 52 копейки, до 74,34 рубля. Евро подешевел на 31,75 копейки, до 89,56 рубля. Бивалютная корзинаа ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 42,89 копейки - до 81,19 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает укрепляться к доллару и евро на вечерних торгах, причем более заметными темпами, чем в первой половине дня. Рубль растет в условиях "тонкого" рынка в майские каникулы и в ожидании смягчения геополитической напряженности между Россией и США.

Среди возможных мест для проведения саммита между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным называют Рейкьявик, Прагу, Любляну и Баку, сообщает Politico. "В то время как президент Джо Байден и президент России Владимир Путин готовятся к потенциальной личной встрече, их помощники пытаются определить лучшее место", - пишет издание.

Некоторые европейские правительства уже предложили свои главные города в качестве потенциальных площадок для проведения мероприятий. Среди них - правительства Швейцарии, Финляндии и Австрии. Во вторник Байден заявил, что он "надеется и ожидает" встречи с Путиным, когда отправится в Европу в середине июня для встреч с лидерами НАТО, на саммит G7 и саммит США-ЕС.

"Укреплению российской валюты может поспособствовать геополитический позитив. Источники зарубежных СМИ сообщили о возможных городах проведения встречи между лидерами России и США, что подтверждает достаточно высокую вероятность, что саммит состоится. Вслед за умеренной просадкой рубль вернулся к восходящей тенденции, обновив дневной максимум к доллару. При этом нефтяные цены остались недалеко от минимумов сессии", - отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Небольшую поддержку рублю также оказывает решение Минфина несколько снизить в мае объем покупки валюты в рамках бюджетного правила.

Минфин сообщил, что с 11 мая по 4 июня направит на покупку валюты в рамках бюджетного правила 123,7 млрд рублей. Объем ежедневных покупок составит эквивалент 6,5 млрд рублей. Таким образом, дневной объем в мае практически вернется к мартовскому (6,7 млрд рублей) после рекордного с момента возврата к покупкам в январе апрельского объема в 8,4 млрд рублей.

Минфин в январе 2021 года вернулся к покупкам валюты после 10 месяцев продаж с ежедневным объемом 7,1 млрд рублей (106,3 млрд рублей), с 5 февраля дневной объем был сокращен до 2,4 млрд рублей (45,6 млрд рублей), с 5 марта увеличен до 6,7 млрд рублей (148,1 млрд рублей, дневной объем меньше январского из-за разницы в количестве рабочих дней). С 7 апреля и дневной, и общий объем вырос до максимального с начала возврата к покупкам - 8,4 млрд рублей (185,7 млрд рублей).

Разница в динамике рубля к доллару и евро обусловлена возобновлением снижения доллара к большинству мировых валют на рынке Forex после заявлений ряда представителей Федеральной резервной системы (ФРС) об отсутствии признаков опасного ускорения инфляции.

До этого доллар активно рос, так как министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ФРС, возможно, придется повысить процентные ставки, чтобы избежать перегрева американской экономики, если программы бюджетных расходов, предложенные администрацией Байдена, будут реализованы. Позднее Йеллен отметила, что не пытается ни делать прогнозов в отношении политики ФРС, ни давать рекомендации Федрезерву.

Инфляция в США вряд ли выйдет из-под контроля, несмотря на беспрецедентные государственные расходы, направленные на борьбу с пандемией коронавируса, тем временем считают сами представители Федрезерва. "Я думаю, что риск этого сценария маловероятен", - заявил 5 мяа председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс.

Схожую точку зрения высказала и член совета управляющих ФРС Мишель Боумен. По ее словам, риск того, что инфляция будет устойчиво выше 2%-ного целевого показателя американского ЦБ, "по-прежнему представляется незначительным", несмотря на улучшение перспектив экономического роста в США.

Председатель ФРБ Бостона Эрик Розенгрен заявил, что временные факторы этой весной подтолкнут инфляцию вверх, но эти искажения не продлятся долго. "По моему мнению, ускорение темпов роста цен, скорее всего, окажется временным", - сказал он, добавив, что многие из тех факторов, которые приведут к повышению цен, вероятно, будут столь же недолговечными.

Цены на нефть снижаются на вечерних торгах в четверг на фоне неоднозначных сигналов относительно перспектив глобального спроса на энергоносители, ставших причиной решения Саудовской Аравии понизить цены на нефть для стран Азии и Европы в июне.

К 19:01 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 0,48% - до $68,63 за баррель. Июньские фьючерсы н WTI к этому моменту дешевели в Нью-Йорке на 0,62% - до $65,22 за баррель.

5 мая стало известно, что саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco снизит цены на нефть для азиатских покупателей в следующем месяце на $0,1-0,3 за баррель, для стран северо-западной Европы на $0,5-08 за баррель.

"Снижение компанией Saudi Aramco отпускных цен для потребителей из Азии, по всей видимости, связано с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе. Так, в Индии по итогам прошедших суток был установлен очередной антирекорд по числу заболевших и смертей от коронавирусной инфекции, в результате чего индийские власти согласились ввести общенациональный локдаун в ближайшие дни. Стоит отметить, что Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире, и введение жестких карантинных мер в стране может оказать заметное воздействие на баланс нефтяного рынка. Сложная пандемическая ситуация сохраняется и в ряде других азиатских стран, и Saudi Aramco вынуждена учитывать этот фактор при установлении экспортных цен", - отмечает ведущий аналитик отдела макроэкономического анализа ГК "Финам" Анна Зайцева.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) Банк России опустил официальный курс доллара на 7 мая на 28,47 копейки, до 74,577 рубля и уменьшил курс евро на 9,54 копейки, до 89,6788 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 21,68 копейки по отношению к среде и составил 74,5649 рубля за доллар. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 26,16 копейки и составил 74,5296 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 515,456 млн, из которых $498,619 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 016,837 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 1,84 копейки, до 89,7666 рубля за евро. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 5,07 копейки и составил 89,7625 рубля. Объем торгов евро к этому моменту составил 309,787 млн евро, из которых 105,841 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 203,946 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов упали в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 26 базисных пунктов - до 4,61% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 17 б.п. - до 4,93% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 2 б.п. - до 5,24% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев отступили на 1 б.п. - до 5,69% и 5,8% годовых соответственно.