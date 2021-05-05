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Саудовская Аравия в июне поднимет цены на нефть для покупателей из США

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в июне поднимет цены на нефть для покупателей из США на $0,2 за баррель, при этом снизит их для остальных регионов, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Для покупателей из стран северо-западной Европы нефть подешевеет на $0,5-08 за баррель, для Средиземноморья - на $0,25-0,45 за баррель.

Наиболее существенно для азиатских покупателей подешевеет "тяжелая" нефть - на $0,3 за баррель. В результате она будет стоить на $0,5 за баррель больше цены корзины нефти Омана и Дубая. Стоимость остальных сортов уменьшится на $0,1-0,2 за баррель.

Saudi Aramco Саудовская Аравия США Европа

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