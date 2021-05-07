Компании США в апреле анонсировали buyback на $209 млрд - максимум с июня 2018 г.

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Американские корпорации в апреле объявили о выкупе собственных акций на сумму $209 млрд, что является вторым по величине показателем с момента вступления в силу налоговой реформы в США, пишет MarketWatch со ссылкой на данные исследовательской организации EPFR.

В июне 2018 года, вскоре после проведения администрацией бывшего президента США Дональда Трампа налоговой реформы, в основу которой было положено снижение налога на прибыль корпораций до 21%, анонсированный объем обратного выкупа акций составлял $218 млрд.

По словам аналитика EPFR Уинстона Чуа, компании продолжили активно выкупать собственные акции в мае, и вероятно, эта тенденция сохранится еще несколько недель, а затем ослабнет.

"Исторически обратный выкуп акций имеет высокую корреляцию с индексом S&P 500, - отмечает Чуа. - Но это не такие темпы, которые могут быть устойчивыми".

Как следует из графика EPFR, объемы выкупа в последние месяцы увеличивались вместе с ростом S&P 500, который 29 апреля достиг очередного рекорда. На момент закрытия рынка в четверг подъем индикатора с начала года составлял 11,9%.