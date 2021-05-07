Годовая инфляция в РФ в апреле замедлилась до 5,5%

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в апреле 2021 года замедлилась до 0,58% с 0,66% в марте, 0,78% в феврале и 0,67% в январе, в годовом выражении в апреле она замедлилась до 5,5%, сообщил в пятницу Росстат.

За январь-апрель 2021 года цены выросли на 2,72% (за январь-апрель 2020 года рост цен был значительно ниже - 2,12%)

Инфляция в апреле совпала с ожиданиями: консенсус-прогноз экономистов по инфляции на апрель, подготовленный "Интерфаксом" в конце месяца, также равнялся 0,6%, прогноз Минэкономразвития - 0,5-0,6%.

В апреле 2020 года инфляция равнялась 0,8%.

В годовом выражении инфляция в апреле 2021 года, по данным Росстата, замедлилась до 5,53% c 5,79% на конец марта (это был максимум с ноября 2016 года), 5,67% на конец февраля. На конец января инфляция составляла 5,19%, на конец декабря - 4,91%.

Недельные данные Росстата за начало мая уже показывали, что в текущем месяце началось ускорение годовой инфляции на фоне выхода из высокой базы конца марта - апреля 2020 года. С большой вероятностью годовая инфляция по итогам мая ускорится по сравнению с апрельскими данными на фоне низкой базы - в мае 2020 года инфляция составила лишь 0,3%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в апреле 2021 года оказался выше показателя апреля 2020 года - 100,58% против 100,50% годом ранее. Поэтому в годовом выражении базовый индекс цен в апреле вырос до 105,47% со 105,38% в марте.

Продовольственные товары в апреле 2021 года подорожали на 0,75% (в апреле 2020 года - на 1,72%), в том числе продовольственные товары без плодоовощной продукции - на 0,72% (0,92%). В годовом выражении цены на продовольственные товары выросли в апреле на 6,55% (замедление с 7,58% в марте).

Непродовольственные товары в апреле стали дороже на 0,66% (выросли на 0,44% в апреле 2020 года).

Услуги в апреле подорожали на 0,22% (в апреле 2020 года - на 0,12%).

Прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции (в среднем она подорожала на 1%) в апреле составил: на свеклу - 20,1%, морковь - 9,6%, капусту - 8,5%, картофель - 7,2%. Вместе с тем цены на помидоры снизились на 5,9%, апельсины - на 3,7%, груши - на 2%, огурцы - на 1,6%.

Куриные яйца в апреле подорожали на 6,8%, гречневая крупа - на 2,3%, сахарный песок - на 1,9%, подсолнечное масло - на 1,4%.

Среди прочих продовольственных товаров значительно стали дороже: майонез - на 3,0%, маргарин - на 1,8%, баранина (кроме бескостного мяса) - на 1,7%.

Бензин в апреле подорожал на 0,5% (с начала года уже на 3,5%).

Апрельское решение ЦБ РФ по ставке

Совет директоров Банка России на заседании 23 апреля на фоне более быстрого роста цен в начале года (по сравнению с базовыми ожиданиями ЦБ) принял решение повысить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - с 4,5% до 5%.

Апрельский сигнал ЦБ, несмотря на повышение ставки широким шагом, по-прежнему звучит жестко: "Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость более раннего возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

При этом ЦБ 23 апреля повысил прогноз по инфляции на 2021 год сразу на 1 п.п. - с 3,7-4,2% до 4,7-5,2%.

Минэкономразвития в апреле также скорректировало правительственный прогноз по инфляции на 2021 год, но более скромно - до 4,3% с 3,7%. Теперь правительственный прогноз даже не попадает в интервал прогноза ЦБ.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце апреля, по инфляции на 2021 год резко вырос по сравнению с опросом месячной давности - до 4,6% (с 4,2%) и находится посередине между прогнозом ЦБ и правительства.

Консенсус-прогноз по ключевой ставке на конец 2021 года вырос до 5,5% против 5% по опросу еще месяц назад.