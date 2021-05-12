Глава Amazon Джефф Безос продал акции компании на $6,7 млрд

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Основатель и главный исполнительный директор Amazon.com Inc Джефф Безос продал акции компании на общую сумму около $6,7 млрд за период с 3 по 10 мая.

Согласно документам, направленным в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), Безос продал 1,48 млн акций с 3 по 6 мая на общую сумму $4,91 млрд. Еще 521,936 тыс. акций Amazon на сумму $1,7 млрд он продал 7 и 10 мая. Таким образом, в период с 3 по 10 мая Безос продал свыше 2 млн акций компании.

За 2020 год Безос продал акции компании более чем на $9 млрд, при этом около $1 млрд ежегодно он выделяет на свой аэрокосмический проект Blue Origin.

Безос является самым богатым человеком в мире с состоянием в $191 млрд. На данный момент ему принадлежит порядка 51,7 млн акций Amazon. Позднее в текущем году он планирует покинуть пост главного исполнительного директора компании.

Капитализация Amazon с начала текущего года снизилась на 1% и составляет $1,61 трлн. За последние 12 месяцев она выросла на 37%.