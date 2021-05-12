ЕК улучшила прогнозы роста ВВП России на 2021-22 гг. до 2,7% и 2,3%

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) улучшила прогнозы роста ВВП России на 2021 и 2022 гг., предупредив, однако, что структура российской экономики и возобновившая геополитическая напряженность позволяют рассчитывать лишь на умеренное увеличение ВВП в обозримом будущем.

Согласно новому прогнозу регулятора, российская экономика вырастет на 2,7% в текущем и на 2,3% в следующем году. Ранее ЕК прогнозировала повышение ВВП соответственно на 2% и 1,9%.

"В 2020 году российский ВВП сократился на 3%, поскольку экспорт и государственные расходы частично компенсировали снижение частного спроса. Частное потребление резко снизилось вслед за падением доходов населения, - говорится в обзоре ЕК. - Инвестиции, которые уже были низкими в последние годы в связи со слабой деловой средой, еще больше сократились в 2020 году, при том, что малые и средние компании столкнулись с недостатком финансирования, карантинные ограничения нанесли удар по сфере услуг, а перспективы нефтяной отрасли ухудшились".

"Снижение добычи нефти ограничило экспорт, но ненефтяной экспорт, особенно поставки сельскохозяйственных товаров, держался хорошо благодаря удачным урожаям, ослаблению рубля и увеличению глобального спроса на продукты питания, - отмечают в ЕК. - Импорт снизился на 12% в связи с уменьшением внутреннего потребления, ослаблением рубля и резким спадом в сфере выездного туризма".

Несмотря на увеличение сбережений граждан РФ, восстановление частного потребления в России будет сдерживаться в 2021 году сохранением неопределенности, слабыми темпами роста располагаемых доходов населения, а также вероятным замедлением роста объемов кредитования, считают в ЕК.

"Медленный прогресс в вакцинации будет омрачать перспективы сферы услуг в течение всего 2021 года. Однако внутреннее потребление, вероятно, будет поддерживаться за счет социальных выплат и сохранения ограничений на внешний туризм, - говорится в обзоре. - Инвестиции, как ожидается, увеличатся лишь незначительно в 2021 и 2022 гг., поскольку среднесрочный прогноз для нефтяного рынка не вдохновляет на новые капиталовложения, общий инвестиционный климат остается сдержанным, а возможности макроэкономических стимулов сокращаются на фоне роста инфляции".

Геополитические факторы, как ожидается, затруднят финансирование Россией крупных инвестиционных проектов, отмечают в ЕК.