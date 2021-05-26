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Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году с 2,9% до 3,2%

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году с 2,9% до 3,2%
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Всемирный банк улучшил свою оценку роста российской экономики в 2021 году: по базовому сценарию ВВП увеличится на 3,2% вместо 2,9%, прогнозировавшихся им в марте, такая же динамика сохранится и в 2022 году.

"Прогноз роста в 2021 году был пересмотрен в сторону повышения из-за динамики в первом квартале, которая оказалась несколько лучше ожидаемой", - говорится в традиционном докладе ВБ, посвященном экономике России.

Оживлению экономики РФ, опирающемуся на рост потребления домохозяйств и инвестиции, будут способствовать восстановление мировой экономики, повышение цен на нефть и мягкие денежно-кредитные условия на внутреннем рынке в 2021 году, полагает ВБ. Кроме того, потребление будет поддерживать низкий уровень активности в сфере международного туризма. Во второй половине 2021 года ожидается ускорение динамики роста на фоне ожидаемого дальнейшего повышения уверенности потребителей и компаний.

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Этот базовый сценарий предполагает постепенное сокращение числа новых случаев заболевания COVID-19, благодаря чему восстановление экономики вернется в 2021 году к уровню до начала пандемии. С закрытием разрыва между фактическим и потенциальным объемом производства в 2023 году экономика должна вернуться к трендовым темпам экономического роста, хотя и с более низкой базы (примерно на 1,6% ниже), говорится в докладе. В 2023 году, по мнению банка, рост составит 2,3%.

В целом, восстановление мировой экономики и рост цен на нефть будут поддерживать рост российской экономики в среднесрочной перспективе.

Минэкономразвития ожидает рост ВВП в 2021 году на 2,9% (министерство понизило его с 3,3% из-за меньшего, чем ожидалось, падения экономики в 2020 году). ЦБ при этом более оптимистичен - 3-4%.

Инфляция за 12 месяцев, по оценке ВБ, составит 5,5%, прежде чем стабилизироваться в 2022-2023 годах на целевом уровне 4%. ЦБ месяц назад повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 4,7-5,2%.

Помимо базового сценария ВБ представил также оптимистический, предполагающий активную вакцинацию в мире и снятие в странах ограничительных мер раньше, чем планировалось, что вкупе с мерами стимулирования может привести к более быстрому и долгосрочному росту мировой экономики, чем ожидается. В таком случае ВВП РФ вырастет в текущем году на 3,8%, в 2022 году рост ускорится до 4,8%, в 2023 году составит 3,3%.

Пессимистический сценарий предполагает новые вспышки пандемии и распространение новых штаммов вируса, что может привести к необходимости более длительного сохранения ограничительных мер в большем числе стран. Это станет причиной гораздо более слабого спроса на нефть. Ослабление спроса и снижение цен могут привести к усилению давления на соглашение ОПЕК+. Возможный развал соглашения и последующее увеличение объемов добычи могут привести к сохранению существенно более низкого уровня цен на нефть на протяжении более длительного периода времени. В этом сценарии рост ВВП в 2021 году составит 2,6%, в 2022 году произойдет падение на 0,7%, в 2023 году - рост на 0,6%.

Основным риском для прогноза, по мнению ВБ, остается пандемия и ее эволюция, кроме того, перспективы роста могут ухудшить и новые санкции. Недавний раунд санкционных ограничений ВБ вслед за рынком оценил как сравнительно безболезненные. "Последние санкции против суверенного долга России не угрожают финансовой стабильности страны с учетом значительного объема макрофискальных резервов и относительно небольшой доли иностранных инвесторов среди держателей российских государственных облигаций, которая может быть компенсирована за счет отечественных инвесторов", - сказано в докладе.

Также банк отмечает тенденцию к сокращению потенциального роста в России, которая наметилась после мирового финансового кризиса. "Если в ближайшей перспективе восстановление экономики будет зависеть от результатов борьбы с пандемией, то в долгосрочной перспективе главным условием развития экономики будет ускорение потенциального роста за счет стимулирования диверсификации экономики, создания единых "правил игры" для частного сектора, повышение качества управления, особенно на государственных предприятиях, а также использование возможностей, которые открывают изменения в глобальных цепочках создания добавленной стоимости", - говорится в докладе.

Серьезные трудности в дальнейшем для российской экономики может создать "зеленый" переход, если правительство не предпримет упреждающих шагов в направлении декарбонизации, полагает ВБ.

Всемирный банк Россия

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