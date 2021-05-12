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Мишустин заявил, что выводящие прибыль за рубеж компании должны платить допналоги

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - К компаниям, агрессивно выводящим средства за рубеж посредством дивидендов, роялти и процентных платежей, нужно применять прогрессивные ставки налога на прибыль или другие механизмы, полагает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Конечно, хочется, чтобы больше доходов оставалось в тех регионах, где работают люди, и чтобы люди видели, что компания, которая добывает что-то или экспортирует из их региона, платит и создает необходимую инфраструктуру для социального развития, для того, чтобы там были школы, детские сады и для создания новых рабочих мест... Я считаю, что здесь необходимо будет донастроить механизмы, в том числе, и механизмы налоговые, о чем говорил президент, для того, чтобы сбалансированно понять, если компания ведет агрессивную деятельность по выводу дивидендов, процентов, роялти из РФ, то соответствующие ставки прогрессивные налога на прибыль, какие-то другие подходы должны быть сделаны", - сказал он, выступая в Госдуме.

Мишустин отметил, что правительство будет ждать соответствующих предложений, в том числе от депутатского корпуса. Он подчеркнул, что такие предложения, однако, не должны "убить в бизнесе желание создавать новый продукт, экспортировать". "Здесь должен быть баланс", - сказал премьер.

"Та самая жадность, мы сегодня говорили об этом. Она может существовать у человека, однако платить за жадность нужно дополнительными налогами, доходами в пользу бюджета страны, где работают эти предприятия, где работают эти люди. В этом смысле, я считаю, что это абсолютно оправданный подход", - заключил он.

Михаил Мишустин

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