В Минфине допустили выкуп флоатеров с рынка для нормализации структуры портфеля

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Минфин прорабатывает инструменты восстановления нормальной структуры портфеля госбумаг, в том числе, возможность выкупа ОФЗ с плавающей купонной ставкой, которые активно размещались в 2020 году на фоне резкого увеличения объема заимствований для финансирования дефицита бюджета, сообщил Bloomberg замминистра финансов Тимур Максимов.

"Нам нужен инструмент управления структурой госдолга. Подобным инструментом пользуются многие страны", - сказал он, отметив, что сам госдолг является одним из инструментов для реализации контрциклической политики правительства, поэтому в процессе его использования накапливаются структурные дисбалансы.

"Например, в прошлом году мы нарастили объем бумаг с плавающей ставкой. Восстановление нормальной структуры портфеля, в которой доля флоатеров не превышает 15-20%, может быть в двух сценариях: инерционном, когда мы просто перестаем выпускать их до восстановления структуры портфеля, что по факту сейчас и происходит, и активном - когда мы будем за счет операций на рынке выкупать часть своих ОФЗ", - пояснил Максимов.

"Оба варианта возможны. Мы считаем, что они оба должны быть в арсенале Минфина. Цель таких операций - восстановить правильную структуру портфеля, чтобы при следующей кризисной ситуации этим инструментом (госдолгом) снова можно было бы пользоваться для проведения активистской макроэкономической политики. Сейчас вопрос создания инструментария находится в проработке, в том числе нужно определить источники", - сказал замглавы ведомства.