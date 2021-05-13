Минфин предложил уточнить налогообложение доходов иностранного бизнеса в России

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Минфин предложил конкретизировать правила налогообложения доходов иностранных организаций от процентов по долговым обязательствам организаций и индивидуальных предпринимателей из России, следует из законопроекта, который ведомство направило в правительство. "Интерфакс" ознакомился с текстом.

Изменения предлагается внести в статью 309 Налогового кодекса, которая среди прочего к налогооблагаемым доходам иностранных организаций от российских источников относит в том числе и процентные доходы по долговым обязательствам российских организаций. При этом перечень пассивных доходов, облагаемых российским налогом у источника, открытый - в статье, помимо перечисления конкретных видов дохода, есть отсылка и на "иные аналогичные доходы", указывают эксперты.

"Вопрос о том, что является "аналогичным" доходом, создает предпосылки для споров с налоговыми органами, и чем больше определенности в нормах закона, тем лучше", - прокомментировал инициативу ведущий юрист юркомпании "Пепеляев групп" Владимир Воинов.

По российским законам, стандартная ставка по налогу на процентные выплаты за рубеж составляет 20%, уплачивает его источник таких доходов - российское лицо. При этом ставка может быть снижена по соглашению об избежании двойного налогообложения вплоть до нуля, говорит старший юрист налоговой практики юрфирмы Bryan Cave Leighton Paisner Денис Храмкин.

Минфин предлагает указать в статье 309 НК РФ, что к заемщикам, на которых может быть возложена обязанность по уплате российского налога у источника, относятся индивидуальные предприниматели (ИП) и постоянные представительства иностранных организаций, долги которых возникли в связи с их деятельностью в России.

"С 1 января 2020 года для ИП уже установлена обязанность удерживать налог с доходов иностранных организаций. Такую обязанность включили в НК РФ, но не учли, что в отношении процентных доходов НК РФ прямо упоминает только доходы по долговым обязательствам российских организаций. Теперь эту неясность предложено устранить в тексте закона", - объясняет Воинов.

По словам Храмкина, предоставление права государству нахождения постоянного представительства иностранного кредитора облагать налогом процентный доход по займу (кредиту), который имеет объективную "экономическую связь" с таким постоянным представительством, является общепринятой международной практикой. Эта практика закреплена в комментариях к Модельной конвенции по налогам на доход и капитал ОЭСР. "Поправки в этой части лишь закрепляют такой подход на законодательном уровне в России", - говорит он.

Также он указывает, что и сейчас, по мнению Минфина, статья 309 НК позволяет облагать российским налогом доходы иностранных организаций от процентов по займам (кредитам), привлекаемым для нужд постоянных представительств иностранных организаций в России. Такие доходы, по мнению министерства, изложенном в письме от 13 октября 2020 года, могут рассматриваться в качестве "иных аналогичных доходов", которые подпадают под налогообложение.

Инициируемый Минфином законопроект пока находится в правительстве. Обычно принятый Госдумой закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.