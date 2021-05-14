Онлайн-навигатор для предпринимателей заработал на инвестпортале Москвы

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Московские предприниматели смогут узнать о доступных субсидиях благодаря сервису "Навигатор мер поддержки" на городском инвестиционном портале, сообщила в пятницу пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

"Чтобы предприниматели могли легко ориентироваться в предложенных инструментах, на инвестпортале запущен новый сервис - "Навигатор мер поддержки". Он не только облегчит пользователям поиск среди федеральных и региональных видов поддержки, но и подберет их максимально точно", - приводит пресс-служба слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он добавил, что пользователям портала доступно более ста мер господдержки, включая налоговые льготы, субсидии и гранты.

Воспользоваться "Навигатором мер поддержки" на портале могут все, а подать онлайн-заявку на получение мер поддержки - только зарегистрированные пользователи. Регистрация касается тех услуг, которые есть на портале. Чтобы узнать о доступных мерах поддержки, необходимо выбрать нужную сферу деятельности компании, ее тип и конкретное направление меры поддержки.

"Новый сервис работает по принципу расширенной фильтрации. Система анализирует весь реестр мер поддержки по заданным параметрам и отбирает наиболее адресные предложения. (...) Если необходимая услуга оказывается на других ресурсах, то сервис перенаправит пользователя на сайты сторонних ведомств", - цитирует пресс-служба руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.

Для пользователей на инвестпортале доступны 30 онлайн-сервисов, 14 из них заработали в прошлом году.

"Популярность онлайн-инструментов на инвестпортале подтверждается статистикой: за 2021 год ими воспользовались уже 38 тысяч раз. Портал постоянно пополняется новыми сервисами", - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, слова которого приводят в пресс-релизе.

Портал начал работу в феврале 2014 года. Почти за семь лет на сайте зафиксировано более 13 миллионов посещений. На портале зарегистрировано более 45 тысяч личных кабинетов инвесторов.