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Сергей Судариков сократил долю в ОВК, которой владел напрямую

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - ООО "Регион Траст" стало владельцем 8,9% акций ПАО "Объединенная вагонная компания" (ОВК), сообщила ОВК. Сделка зарегистрирована 23 апреля. Ранее эта структура не имела доли в ОВК.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", "Регион Траст" на 46,7% принадлежит Андрею Жуйкову, бывшему генеральному директору 100%-ной "дочки" "Инвестиционной компании "Регион" (ИК "Регион", ИКР) - ООО "Регион Финансовые услуги". Еще 19,9% - у экс-главы ИКР Сергея Менжинского, 0,1% - у Татьяны Манаковой.

У самой ИК "Регион" и ее мажоритария Сергея Сударикова в "Регион Трасте" - 16,7% и 16,6%, соответственно (в сумме - 33,3%).

До 23 апреля, как следует из пятничного сообщения ОВК, бизнесмен контролировал 8,96% ее акций (в "самостоятельном распоряжении" и "совместном с иными лицами"), еще раньше (по состоянию на 31 марта, согласно сайту ОВК) - 9,4% - через ИКР и ее структуры, управляющие накоплениями негосударственного пенсионного фонда "Сафмар" (в апреле выкуплен "Регионом" у группы семьи Гуцериевых).

"Объединенная вагонная компания" - крупнейший в России производитель грузового подвижного состава повышенной грузоподъемности. Помимо вагоностроительных и вагоноремонтных производств в Тихвине (Ленинградская область) управляет инжиниринговым центром, танк-контейнерным оператором Unicon 1520. Занимается выпуском компонентов для подвижного состава и его лизингом (под брендом Rail1520). Имеет широкую сервисную сеть в России и СНГ.

Регион Траст ОВК Андрей Жуйков Сергей Судариков ИК Регион

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