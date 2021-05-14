Правительство предложило штрафовать участников финрынка за непредставление данных о клиентах

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Правительство предложило ввести в Налоговый кодекс с января 2022 года штрафы для участников финансового рынка за непредставление или представление неполной информации в Федеральную налоговую службу (ФНС) о клиентах.

Соответствующий законопроект № 1171868-7 опубликован в электронной базе данных парламента.

В частности, штраф для участников финансового рынка за непредставление информации о клиентах-нерезидентах может составить 300 тысяч рублей. Невключение информации в отношении отдельного клиента-нерезидента - 50 тысяч рублей за каждый факт такого нарушения. Представление неполной или недостоверной информации о клиенте-нерезиденте - 25 тысяч за каждый факт. Если информация о нерезиденте была предоставлена неполной умышленно, то штраф увеличивается до 100 тысяч рублей за каждый факт.

Уточняется, что как финансовая, так и иная информация о клиентах-нерезидентах должна направляться только в электронной форме. Условия, порядок и сроки представления такой информации, ее состав будет установлен правительством по согласованию с Центральным банком.

Сейчас данные нарушения могут квалифицироваться как непредставление налоговому органу сведений, необходимых для осуществления налогового контроля (200 рублей за документ), либо как неправомерное несообщение сведений налоговому органу (5 тысяч рублей и повторное 20 тысяч рублей).

Одновременно расширяется линейка штрафов, которые могут взиматься в рамках автоматического обмена финансовой информацией с иностранными государствами. При этом для целей автоматического обмена информацией уточняется, что является финансовым активом.

Сейчас это - денежные средства, ценные бумаги, производные финансовые инструменты, доли участия в уставном (складочном) капитале юридического лица или доли участия в иностранной структуре без образования юридического лица, права требования из договора страхования, а также любой иной финансовый инструмент, связанный с указанными видами финансовых активов. Законопроект предлагает добавить "иные активы", которые могут быть приняты от клиента или размещены организацией финансового рынка для хранения, управления, инвестирования или осуществления иных сделок в интересах клиента. Данное нововведение может позволить получать информацию о владении альтернативными традиционным видам активов, такими как токены, цифровая валюта.