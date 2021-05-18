Нефть Brent подорожала до $69,65 на улучшении перспектив спроса

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Нефть продолжает дорожать во вторник на фоне растущего оптимизма трейдеров в отношении перспектив спроса в США и Европе.

Стоимость Brent приближается к $70 за баррель, цена WTI в понедельник поднялась до максимума более чем за два года.

Среди позитивных для рынка сигналов - восстановление туристической активности в США, которое должно подтолкнуть к росту спрос на нефть и нефтепродукты. Согласно данным Управления транспортной безопасности США, пассажиропоток американских аэропортов достиг в воскресенье максимального уровня с марта 2020 года, в общей сложности через аэропорты прошло порядка 1,85 млн пассажиров.

Американская авиакомпания United Airlines в понедельник сообщила, что бронирование авиабилетов на летний сезон в этом году превысило уровень прошлого года на 214%. В связи с этим United намерена добавить 400 рейсов в ежедневный график полетов с июля.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени во вторник составляет $69,65 за баррель, что на $0,19 (0,27%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,75 (1,1%) - до $69,46 за баррель, максимума с марта.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $66,45 за баррель, что на $0,18 (0,27%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,9 (1,4%) - до $66,27 за баррель, что, по данным Dow Jones, является самым высоким значением с 23 апреля 2019 года.

Сигналы роста спроса на нефть в США, а также Европе и Китае, поддерживают нефтяной рынок, несмотря на то, что в ряде стран Азии, в том числе, в Индии и Японии, эпидемиологическая обстановка остается сложной, пишет агентство Bloomberg.

"Очевидно, что рынок фокусируется на США, Европе и Китае", - отмечает аналитик Oanda Asia Pacific Джеффри Хэлли. Согласно прогнозу эксперта, цена Brent поднимется до $72 за баррель за короткое время, после того как преодолеет важный уровень сопротивления - $70 за баррель.